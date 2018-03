DT del Municipal defiende a los panameños Pérez y Baloy tras polémicas

La polémica se ha apoderado del Municipal de Guatemala con los panameños Felipe Baloy y Blas Pérez, por lo que el DT, Hernán Medford, salió al paso para defender a los suyos y acusó al arbitraje chapín.

Para el experimentado estratega costarricense, los árbitros la tienen en contra de los panameños, ya que no les marcan las faltas que reciben.

" Si los árbitros tienen algo en contra de los panameños que me lo digan, así no los pongo", agregó el ex DT del Herediano en Costa Rica.

La última polémica sucedió el pasado fin de semana, cuando el cancerbero Juan José Paredes y el delantero Blas Pérez, tuvieron un cruce de palabras, que terminó en un escupitajo por parte del portero chapín hacia 'El Ratón', generando de inmediato reacciones dentro del campo de juego.

Según Paredes, el seleccionado nacional con Panamá insultó a los guatemaltecos y ya habían tenido discusiones durante el partido, por lo que reaccionó de tal forma, exigiendo respeto hacia su país.

Sobre este incidente, Medford recalcó que son problemas del partido y se quedan ahí, no son importantes.

Por otro lado, semanas atrás, el defensa panameño Felipe Baloy había sido denunciado por Comunicaciones tras una lesión del jugador, Carlos Castrillo, en el Clásico de Guatemala, por un choque con Baloy, que se había acusado de ser intencional.

Acerca de este caso, la denuncia fue declarada sin lugar, por lo que no hubo sanción.

Los Rojos de Municipal marchan cuartos del torneo con 11 puntos.





