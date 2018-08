Derbi Chorrerano terminó en discusiones y polémica

El primer Derbi Chorrerano entre San Francisco y CAI del Apertura 2018 terminó con discusiones en los banquillos, polémicas declaraciones de los protagonistas y los ánimos caldeados por parte del cuerpo técnico de los Monjes.

Tras el pitazo final de Ameth Sánchez, que definía la victoria del CAI por 2-1, el técnico escarlata, Andrés Domínguez, arremetió contra Jaffet González, parte del cuerpo técnico del CAI, teniendo que ser controlado y tomado por jugadores para que no fuera mayor el problema en el área de los banquillos.

Según Domínguez, González, había hecho gestos hacia él tras la anotación del 2-1 de Manuel 'Cholo' Torres y cuando finalizó el encuentro, que fue remontada para los últimos campeones del fútbol panameño.

"Antes de técnico soy un hombre y me voy a defender. Desde que llegué a Panamá se ha encargado de insultarme y decirme groserías, no me lo voy a aguantar. No pido disculpas por lo que sucedió, sí a la afición, pero a él no", indicó el estratega cafetero tras finalizado el partido.

También Manuel Vargas, volante escarlata, denunció que Manuel Torres debió haber sido expulsado en una jugada con él, por lo que el gol no se hubiera dado. "El árbitro influyó en el partido", acotó el ex Tauro.

En tanto, 'Cholo' Torres se defendió, y manifestó que la jugada es de circunstancia en el partido y gracias a Dios el árbitro vio lo que había sucedido realmente.