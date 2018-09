Develan estatua de Luis 'Matador' Tejada en Carrasquilla

El goleador histórico de la selección nacional, Luis 'Matador' Tejada tiene su estatua que quedará para la historia, luego de haber sido develada este viernes por la Junta Comunal de San Francisco en Carrasquilla.

Tejada, actual jugador del Sport Boys en Perú, estuvo presente en este acto, donde se le homenajeó por sus goles y la historia que representó en la selección nacional de Panamá, además de participar en la primera Copa del Mundo con La Roja.

Emocionado y acompañado de sus ex compañeros en la selección, Aníbal Godoy y Blas Pérez, 'El Matador' manifestó que agradece a los que hicieron esto posible, sobre todo porque fue en vida y no cuando ya no esté.

La estatua representa la histórica chilena de Tejada ante México en marzo de 2005.



Además, aseguró que pretende jugar por lo menos dos años más, aunque en Perú aún no piensan en su retiro.

Luis Tejada marcó 43 goles en más de 100 partidos con La Roja.





EMOCIÓN🇵🇦. Así fue como develaron la estatua de Luis "Matador" Tejada en Carrasquilla. #FutbolRPC pic.twitter.com/4JIOHAA2Co — Deportes RPC (@deportes_rpc) 7 de septiembre de 2018