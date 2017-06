EEUU revela lista para Copa Oro y Panamá será su primer rival

La selección de Estados Unidos que dirige Bruce Arena dio a conocer la lista de 23 jugadores para la Copa Oro 2017 donde su debut será frente a Panamá el 8 de julio en Nashville, Tennesse.

Arena se decidió por un equipo alternativo donde no están los principales jugadores que vienen disputando el hexagonal de la CONCACAF y serán siete (7) los legionarios en el plantel como Omar González (Pachuca), Eric Lichaj (Nottingham Forest), Matt Miazga (Chelsea), Jorge Villafaña (Santos), Paul Arriola (Tijuana), Joe Corona (Tijuana) y Kanny Saief (Gent).

El portero Brad Guzan, los defensas Omar González, Jorge Villafaña, Graham Zusi y Matt Hedges, los volantes Paul Arriola y Alejandro Bedoya y el delantero Jordan Morris son los que han disputado partidos del hexagonal y están en la lista para el torneo que inicia el 7 de julio.

Panamá y Estados Unidos debutarán en el torneo el 8 de julio en el Nissan Stadium en Nashville por el grupo B. Los otros dos equipos de la llave son Martinica y Nicaragua. *

