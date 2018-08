Edgar Bárcenas: "El español es un fútbol nuevo para mí pero no el trabajo"

"Vamos paso a paso, a intentar hacer las cosas bien. Hay una competencia sana con los jugadores que ya tienen un puesto aquí, y yo vengo a ayudar en todo lo que me pida el técnico, sólo eso. Trataré de aportar al equipo en cualquier parte del terreno de juego", concluyó el jugador carbayón.

Aunque no tiene predilección por jugar en una u otra banda, lo que si pudo experimentar ya el jugador panameño es lo que supone jugar acompañado de hombres como Diegui o Saúl, con los que tiene "muy buena comunicación" desde su llegada y ahora la consigue "transmitir en el campo".

Son tres o cuatro conceptos que siempre he hecho, sólo quiero hacerlo de la mejor manera, acatar las órdenes del 'profe' Anquela y meterme lo más rápido posible al trabajo. Sabía que venía a un gran club pero me ha sorprendido la organización, todo en España es de élite y creo que podemos alcanzar cosas así

El extremo panameño del Real Oviedo, Edgar Yoel Bárcenas, reconoció que el fútbol español "es nuevo" para él pero que el técnico, Juan Antonio Anquela no le pide "cosas diferentes" a lo que ha venido haciendo hasta ahora, por lo que su objetivo en el equipo pasa por adaptarse "lo antes posible" y mostrar jugando "la intensidad que le gusta al míster".

Yoel Bárcenas: "Los compañeros me han arropado mucho, me encuentro muy bien, adaptándome lo más rápido posible. Todo lo que veo me agrada, es un gran club" #PretemporadaRO #RealOviedo pic.twitter.com/ncgKyjBn6M