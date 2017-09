Eric Davis le dio la victoria al FC DAC en Eslovaquia

El defensa panameño Eric Davis anotó este miércoles en la victoria del FC DAC por 1-0 ante Senica en el fútbol de Eslovaquia.

La única anotación llegó a tres minutos del final, cuando el ex Árabe Unido apareció con un remate de tiro libre, siendo el 1-0 definitivo para su equipo.

Este es el segundo gol en 2017 para el lateral nacional y el primero en este torneo, donde ha disputado 506 minutos.

Con el resultado, DAC queda en la cuarta posición con 18 puntos en 9 jornadas.

Eric Davis está convocado para los partidos de la hexagonal final por Panamá ante Estados Unidos y Costa Rica en octubre.

Fan view of the free kick goal from Eric Davis tonight in Slovak Fortuna Liga 🇵🇦⚽️🔥

(Credit to Bíró Attila 📹) pic.twitter.com/jRfno04esC