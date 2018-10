Exmodelo acusa a Cristiano Ronaldo de violación y el futbolista lo desmiente

Una exmodelo estadounidense acusó al futbolista portugués Cristiano Ronaldo de violarla en un hotel en Las Vegas y posteriormente presionarla para firmar un acuerdo económico y de confidencialidad, según la demanda consultada este lunes por la AFP.

Ronaldo, delantero de la Juventus de Turín, lo desmintió y afirmó que se trataba de una "fake news" a través de una historia en vivo en su cuenta de Instagram.

"Lo que han dicho hoy, mentira, 'fake news'. Quieren publicidad a mi costa" Es normal, quieren hacerse famosos", apuntó el deportista de 33 años en una entrada el domingo que borró más tarde.

Kathryn Mayorga, de 34 años y residente en Las Vegas, acusó al futbolista de haberla sodomizado por la fuerza el 13 de junio de 2009, en una demanda de 32 páginas que interpuso el mes pasado en una corte de Nevada.

La denuncia subraya que Mayorga reportó el asalto a la policía de Las Vegas ese mismo día, aunque sin especificar la identidad del jugador, y fue sometida a un examen médico en un hospital local, dejándola con "severas lesiones físicas y emocionales" y una "fuerte depresión".

Un miembro de la policía de Las Vegas confirmó a la AFP que la policía había atendido entonces a Mayorga por "una agresión sexual" pero que al no divulgar el nombre del agresor, ni el lugar ni las circunstancias, el procedimiento no siguió adelante.

"Hace más o menos un mes, el archivo volvió a abrirse", añadió, sin dar más detalles.

La denuncia, cuya copia ha sido transmitida a la AFP por sus abogados, es un procedimiento civil y no penal.

De esta forma, tiene como fin reconocer la responsabilidad civil de Ronaldo en las secuelas físicas y psicológicas que la exmodelo señala haber sufrido.

Mayorga asegura en la demanda que fue presionada para firmar un acuerdo de confidencialidad para mantener la violación en secreto y solicita ahora 200.000 dólares en daños y perjuicios.

En la demanda, dada a conocer en primer lugar por el diario alemán Der Spiegel, Mayorga explica que conoció a Ronaldo en la tarde del 12 de junio de 2009 en el Rain Nightclub del Palms Hotel and Casino de Las Vegas y que aceptó una invitación para sumarse a él y a unos amigos en su suite en el ático para "disfrutar de las vistas" de la ciudad.

Una vez allí, la invitaron a unirse a un jacuzzi pero ella se negó al no tener bañador, según la demanda.

Ronaldo le ofreció algo de ropa y la acompañó al cuarto de baño para que pudiera cambiarse. Una vez allí, irrumpió por sorpresa en la habitación con el pene fuera, y le pidió una felación. Ella se negó y le dijo que quería marcharse pero el jugador la empujó después sobre una cama y la sodomizó mientras ella gritaba "no, no, no", siempre según la demanda.

"Cuando Cristiano completó el asalto sexual a la demandante, le permitió dejar la habitación disculpándose porque él habitualmente era un caballero", dice el documento.

Debido a la fuerte presión que recibió por parte de "representantes" del entorno de Ronaldo, Mayorga acordó cerrar el caso "a cambio de un pago de 375.000 dólares y un acuerdo de confidencialidad" para no desvelar el altercado, apunta la demanda.

Los "representantes" del futbolista, sin ser identificados, también fueron nombrados como "codemandados" en la denuncia.