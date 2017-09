Falcao, con un doblete, coloca al Mónaco a la altura del París SG

El 'Tigre' volvió a rugir: El Mónaco derrotó este sábado al Estrasburgo (19º) por 3-0, con doblete del colombiano Radamel Falcao, e igualó en el liderato de la Ligue 1 al París SG, que jugará el domingo.

Falcao suma ya nueve goles en seis jornadas de liga esta temporada, una cifra que no se veía en Francia desde hace más de 40 años.

Pese a que el primer gol fue en posición de fuera de juego, el goleador cafetero realizó un gran partido, completado con la asistencia con la que el portugués Marcos Lopes inauguró el marcador justo antes del descanso (44).

Después, Falcao sentenció con un remate de derecha en el interior del área pequeña, aunque en posición adelantada (51), y después aprovechando un fallo de un defensor rival para colocar el definitivo 3-0.

Tras la goleada sufrida hace una semana en Niza (4-0), el Mónaco no sufrió para imponerse en el estadio Louis II ante un recién ascendido Estrasburgo que luchará por no descender esta temporada.

El partido tenía el peligro también de que era el siguiente al debut del equipo del Principado en la Liga de Campeones.

El año pasado, el Mónaco nunca perdió el partido siguiente a una actuación en Champions, donde alcanzó las semifinales, pero el técnico portugués Leonardo Jardim ya ha insistido en que su equipo esta temporada tiene poco que ver con el que maravilló en la pasada, después de la marcha de numerosas piezas clave en el título de liga conseguido hace unos meses.

Dos de los nuevos, Rachid Ghezzal y el montenegrino Stevan Jovetic, fueron titulares por primera vez con la camiseta rojiblanca y el balcánico tuvo la primera ocasión del partido con un magnífico disparo picado que se estrelló en el larguero tras superar al arquero rival (8).

Pese a esta clara ocasión y a otra de Falcao poco después (16), el Mónaco no se mostró excesivamente peligroso en la primera parte ante un rival mediocre que volvió a demostrar que no puede luchar por otra cosa que no sea la permanencia.

Pero justo antes de la pausa, Falcao se internó por la derecha y al llegar a la línea de fondo se sacó un pase que Lopes solo tuvo que empujar a la red.

Este gol facilitó el trabajo de los monegascos en el segundo periodo, donde acabaron sentenciando con el doblete de su capitán.

Con esta victoria, Mónaco suma 15 puntos, los mismos que tiene el París SG, que el domingo cerrará la fecha recibiendo al Lyon (4º).