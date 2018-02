Fepafut investigará supuestos insultos racistas contra jugador Elkin Mosquera

La Federación Panameña de Fútbol anunció hoy que investigará "hasta las últimas consecuencias" las denuncias del defensor colombiano del Chorrillo Elkin Mosquera, quien dice haber sido llamado "gorila" por un directivo del Alianza durante el partido de la Liga local que jugaron el domingo ambos equipos.

"La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), basada en sus estatutos rechaza las actitudes racistas y discriminatorias en el fútbol, por lo que hechos ocurridos en este sentido en el duelo entre Chorrillo F.C. y Alianza F.C. serán investigados hasta las últimas consecuencias", dijo el comunicado.

Mosquera pidió un "castigo ejemplar" para quien lo ofendió.

La prensa local informa hoy de que los insultos partieron del propietario del Alianza, Rubén Cárdenas.

"Lo único que espero es que se castigue al responsable, que se ponga un castigo ejemplar, porque esto no puede suceder en un espectáculo como el fútbol, donde hay niños que sueñan con ser jugadores y este tipo de comentario no puede opacarle el sueño a esos niños", dijo el central a Efe.

El Chorrillo anunció el domingo en su cuenta de Twitter que impediría el ingreso del directivo señalado a los partidos del equipo en el estadio Maracaná.

Mosquera, de 28 años, señaló que en tres ocasiones escuchó que le llamaron "gorila" desde un palco de ese estadio durante el partido.

El jugador dijo que no reconoció a la persona que le gritaba, pero sus compañeros le dijeron que se trataba del directivo del Alianza.

"Yo no conozco mucho de los dirigentes de los clubes, este es mi segundo año acá, pero mis compañeros me enseñaron una foto y yo hice la comparación y era la persona que me atacó verbalmente", comentó.

Mosquera dijo que en sus 13 años de carrera profesional es la primera vez que sufre insultos, pero matizó no se dejará afectar por personas de "mente pequeña".

Hoy queremos decirle a todos nuestros seguidores, fanaticos y jugadores que estamos con ustedes. El RACISMO es INTOLERABLE en cualquiera sus formas. pic.twitter.com/eQUsPjgDFm

— CHORRILLO FC. (@ChorrilloFC) February 25, 2018