Fidel Caesar responde bien tras la operación que tuvo un costo superior a 75 mil dólares

635x357 Rubén Cárdenas hijo y el doctor Omar Gordón hablaron sobre la situación actual de Fidel Caesar. Foto/Arturo Bolvarán C..

El Alianza confirmó que la operación, exámenes y hospitalización de Fidel Caesar supera los 75 mil dólares y el doctor Omar Gordón se mostró sorprendido por la respuesta del jugador luego de la intervención quirúrgica.

Rubén Cárdenas hijo, presidente del conjunto aliancista y el neurocirujano que lo operó hablaron en conferencia de prensa de todo el proceso.

" Fidel está mejorando, hoy (miércoles) ha tenido una muy buena respuesta en cuanto a la parte motora, conversaba con la rehabilitadora encargada del jugador en el hospital que de una fuerza de 0 que tenía previo al procedimiento quirúrgico hoy tiene una fuerza de 3, todavía en la parte de la mano y el pie está mucho más lenta que el resto de la extremidad pero creemos que vamos por buen camino y la rehabilitación se encargará del seguimiento", dijo Gordón.

" La movilidad la medimos en grados que va de 0 a 5, 0 es que no mueves nada y 5 nosotros que movemos contra la gravedad y Fidel tiene una movilidad que siginifica que hace algo de fuerza sobre la extremidad pero que no vence la gravedad".

" El jugador no necesita de un mayor cuidado en casa, la columna cervical está totalmente fija tanto en la parte anterior y posterior, más que todo el tratamiento es la rehabilitación, estamos tratando de hacer por todos los medios posibles para que reciba fisioterapia en casa durante estos días de carnaval y luego de estas fiestas (el jueves) probablemente ingrese al CRI y continúe su terapia".

" No podemos descartar nada mucho menos con una persona joven y un atleta de alto rendimiento que ha demostrado ser un guerrero en este tiempo. Establecer plazos es complicado y sería irresponsable de mi parte, pero ojalá lo podamos ver con la camiseta de algún equipo".

" Realmente me ha soprendido un poco que hoy tengamos un nivel de fuerza de este nivel y creo que vamos a tener buenas noticias en el futuro", finalizó el neurocirujano.

Por su parte, el presidente del Alianza manifestó que Fidel ya pasó la parte de la operación de manera exitosa y ahora viene el proceso de rehabilitación que puede ser largo como lo estimó el doctor, pero todo depende de la reacción que tenga Fidel que por ser deportista pueda tener una recuperación más rápida de lo normal. " Hay que ir paso a paso y nosotros como entidad deportiva responsable vamos a estar al lado de él y su familia".

" Tenemos que agradecer grandemente al Gobierno Nacional que salió al frente y supo interpretar que era una situación única en nuestro fútbol, es una lesión que no se podía considerar similar a una lesión de rodilla o tobillo. Como club somos responsables y seguiremos haciéndonos cargo de la parte contractual que nos corresponde, pero esto va más allá de eso, nosotros ahora tenemos que unir fuerzas para apoytar en la rehabilitación de Fidel y para ello hay patrocinadores del club que han mostrado interés en ayudar asi como los jugadores Machado y Baloy que hablaron conmigo y están dispuestos a colaborar, es un proceso largo que requiere mucho cariño y trabajo en conjunto para que Fidel pueda salir adelante porque ahora viene un proceso largo que requiere el apoyo de las fuerzas vivas del deporte".

Seguro

Sobre el seguro a los jugadores, Cárdenas comentó: " Para los jugadores de la LPF hay un seguro de 7 mil dólares que si cubre las lesiones normales del fútbol como artroscopia de rodilla, lesión de fractura de tibia y peroné y cubre a 600 jugadores y eso está muy bien, pero el problema es que no se puede pensar que la lesión que se dio con Fidel que no es típica en el fútbol se quiera aplicar una misma poliza porque estaríamos hablando de una prima muy alta de 300 mil dólares para estar cubierto de una lesión que no se da regularmente".

" La lógica es que se establezca un fondo de solidaridad común entre la federación y los clubes que pueda ser utilizado en estos casos fortuitos".

Más de 75 mil dólares

" El doctor nos a dicho que el monto de la operación, exámenes y hospitalización estará por arriba de los 75 mil dólares sin contar con la rehabilitación y creemos que otras fuerzas tenían que manifestarse de otra manera específicamente que la FEPAFUT debió hacerlo de otra forma e interpretar que esta lesión no era común de fútbol y simplemente dejarnos a nosotros con toda la responsabilidad que la asumimos y por suerte el Gobierno Nacional supo interpretar la situación".

" La rehabilitación es otro costo y puede ser elevado porque no se sabe por cuanto tiempo puede ser".