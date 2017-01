Fidel Escobar viaja a Portugal a solucionar situación con el Sporting B

El defensa panameño Fidel Escobar decidió al final viajar a Portugal a solucionar su futuro con el Sporting B con quienes tiene contrato hasta junio de 2017.



Escobar llegó junto a su agente Edgardo Carles al aeropuerto de Tocumen para tomar el avión que primero los lleva a Madrid y de ahí a Lisboa donde el viernes sostendrán una importante reunión para ver si sigue hasta junio que es válido el préstamo o se rescinde el contrato.



El seleccionado panameño dijo a RPCTV.COM que no iba a hablar sobre la situación y que su agente sería el encargado de hablar del tema.



" Se está haciendo lo correcto, el viaje había que hacerlo, el jugador tiene contrato con el Sporting, si se da una decisión del Sporting que no continúe en la institución es decisión de ellos no nuestra, pero lo correcto era viajar y presentarnos allá con el jugador", dijo Carles que agregó " Estoy acompañando a Fidel para darle todo el apoyo que pueda y pueda expresar sus sentimientos ya que luego de tener un semestre como el que tuvo con la selección fue importante para él, pero llegar allá y no tener muchos minutos a hecho que el jugador haya tomado la decisión de no viajar cuando debía hacerlo".



" El Sporting se ha comunicado con nosotros desde hace varias semanas en donde solo nos preguntan cuando viaja el jugador por que lo están esperando".



" El jugador tiene que viajar, es la decisión correcta, finalmente ha analizado al situación y no hacer este viaje le juega en contra. Cuando estemos allá sabremos que es lo que va a pasar, el jugador quiere expresar lo que siente y quiere escuchar lo que tiene que decir el club, Fidel ha sentido cierta incomodidad y realmente no te podría decir si el está contento allá. Son cuestiones que se deben hablar, poner los escenarios sobre la mesa y que las partes puedan decidir cual es la mejor decisión para ambos", manifestó el agente.



Carles continuó diciendo: " El jugador no quiere volver, pero está haciendo esto porque es lo correcto, vamos a conversar con el club y ver que se puede hacer para que si se queda lo haga bien y sino se queda se regrese y listo".



Por último, el representante del defensa panameño dijo que es normal que de repente le impongan una multa por no presentarse en la fecha indicada, pero mi ida a Portugal con Fidel es para apaciguar eso un poco y en caso tal hay algún tipo de sanción si se tiene que quedar sea lo menos posible.