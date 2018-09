Fidel Escobar: "No sé si me quede en el Red Bulls"

Los pocos minutos que ha tenido en cancha con el New York Red Bulls han puesto a dudar al defensa panameño Fidel Escobar sobre su continuidad en el equipo de la MLS.



" Sigo trabajando, si me toca jugar o no depende del técnico, son cosas que pasan en todas partes del mundo con jugadores grandes, yo sigo trabajando no me detengo, todos los días trabajo físicamente para estar bien y no sé si me quede en el Red Bulls", fueron las palabras del defensor luego del primer entrenamiento con la selección de Panamá.



"Me siento a gusto, pero a veces molesta que uno no juega, pero son decisiones del técnico y yo se las respeto. Me ha tocado jugar dos partidos y lo he hecho bien, siempre he entrenado que es clave en estos días y hoy que pasé por el pesaje me sentí bien".



De la convocatoria de la selección



"Me impresionó cuando vi el llamado del profe, sabemos que hay jugadores que están militando en la LPF lo que es bueno, el tomó la decisión de llamarlos y nosotros solo tenemos que acatar las órdenes y saber lo que vamos a hacer contra Venezuela", finalizó.