Gabriel Torres: Contra Venezuela será complicado, pero tenemos que arrancar con una victoria

El delantero Gabriel Torres del Huachipato de Chile adelantó que el amistoso contra Venezuela será complicado, pero que Panamá tiene que arrancar con una victoria este nuevo proceso.



"Estoy contento de volver a la selección con una buena camada de jugadores que vienen en camino. Hay un muy buen futuro dentro de la selección, ojalá aprovechen la oportunidad, con el Mundial la gente quedó contenta, pero así mismo nos van a exigir resultados y debemos estar conscientes de eso e intentar iniciar este proceso con una victoria frente a Venezuela".



"Será un partido complicado, Venezuela viene con una camada de jugadores importantes mezclando la juventud y la experiencia. Sin duda, será un partido complicado, pero nosotros tenemos que arrancar de buena manera el proceso con una victoria ante nuestra gente".



"Nosotros en este momento lo estamos pasando bien en cantidad de goles, pero seguro vendrán jugadores nuevos, la competencia va a estar fuerte, son cuatro años de eliminatoria donde debemos aprovechar la oportunidad".



Al ser consultado sobre el próximo técnico de Panamá, el ex Zamora comentó: "No es una decisión que me corresponde a mí como jugador, nosotros tenemos que estar con el que la federación elija, sin duda, Julio Dely para nosotros es un ídolo porque estuvo a muy poco de estar en el Mundial y por ahí pueda que tenga una revancha en la selección, pero no es una decisión nuestra".