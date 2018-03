Gaby Torres juega 38 minutos con Huachipato y Fidel Escobar anota en pretemporada

El delantero Gabriel Torres siguió sumando minutos con Huachipato en el fútbol chileno y Fidel Escobar le dio el triunfo al New York Red Bulls en la pretemporada previo al inicio de la MLS.



Torres ingresó al minuto 52 en Huachipato que como local empató 1-1 con San Luis.



El panameño que jugó 38 minutos donde fue amonestado, dio una asistencia a un compañero dentro del área cuyo remate dio en el portero y luego en una gran jugada que inició Gaby recibió asistencia en el área grande, pero el disparo de derecha con dirección a gol fue bien tapado por el arquero de San Luis.



Por su lado, el defensa Fidel Escobar marcó al minuto 91 el gol del triunfo 3-2 del New York Red Bulls sobre el Phoenix Rising FC en partido de pretemporada previi al inicio de la MLS.



Escobar al borde del área grande remató el balón con un fuerte derechazo que se metió a la portería pegado al vertical derecho.



En este encuentro fue titular el lateral Amir Murillo. *

GOAL: Right before the final whistle, Fidel Escobar finished out this set piece with a rocket to the back of the net to earn a win for the @NewYorkRedBulls! #PHXvNY | #RBNY pic.twitter.com/XEHxS3TYiD