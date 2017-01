Harold Cummings nuevo jugador del San José Earthquakes en la MLS

El defensor panameño Harold Cummings jugará en el San José Earthquakes de la Major League Soccer (MLS), tras confirmarlo el propio club a través de un comunicado.

Cummings, quien está convocado por Panamá para jugar la Copa Centroamericana 2017, había adelantado el viernes que jugaría en la MLS, pero que faltaba la confirmación oficial por parte del club, misma que se dio este sábado por la tarde.

Ahora el ex Santa Fe y Liga Deportiva Alajuelense compartirá vestuario con otro panameño, el volante Aníbal Godoy.

Según explica el comunicado, el zaguero colonense tiene un contrato de "varios años" y faltarían sus permisos para jugar en el fútbol norteamericano.

"Es intimidante y joven que sumará fuerza a nuestra defensa" dijo el director técnico, Dominic Kinnear.

Welcome to San Jose, Harold! 💪



Check out highlights of the club's newest signing! #Quakes74 pic.twitter.com/gAVYdLebU0