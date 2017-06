635x357 Hinchas rusos proscritos de estadios de Confederaciones. JAMES ELLINGWORTH (Associated Press)

MOSCÚ (AP) — Decenas de hinchas rusos, entre ellos un reconocido líder de una barra, fueron proscritos de acudir a los partidos de la Copa Confederaciones después que se cancelaron sus documentos de identificación.

Además de sus boletos, los fanáticos en el torneo necesitan una identificación especial emitida por el gobierno para poder ingresar a los partidos. El propósito es evitar la entrada de hinchas problemáticos.

Un servicio en Moscú que ofrece asistencia legal a los hinchas indicó que muchos rusos recibieron las tarjetas de identificación, y luego fueron canceladas horas antes del primer encuentro de Rusia el sábado contra Nueva Zelanda en San Petersburgo, lo que significó que sus boletos eran inútiles.

El Centro de Respaldo Políglota para Fanáticos señaló que recibió “decenas de mensajes de hinchas sobre la cancelación de las identificaciones que les habían suministrado”.

El centro indicó que no les dieron motivos, y tenían planes de apelar. La ley rusa otorga a las autoridades amplia jurisdicción para prohibir la entrada de hinchas a partidos de la Copa Confederaciones y del Mundial del próximo año.

Alexander Shprygin, un conocido líder de barras que fue expulsado de la Eurocopa del año pasado por participar en desmanes en Marsella, dijo que su identificación fue cancelada, y dijo que ha escuchado de unos 50 casos similares.

El líder de la Unión de Hinchas Rusos dijo a The Associated Press que estaba camino de Moscú a San Petersburgo cuando le llegó un correo electrónico avisándole que su identificación era inválida.

“No hay motivos para esto”, dijo. “Jamás he violado alguna ley en un partido de fútbol, y nunca me han arrestado. No sé por qué pasó”.