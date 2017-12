Ismael Díaz trabaja fuerte y espera con paciencia oportunidad con el Depor

Ismael Díaz se encuentra en Panamá y se ha mantenido activo fisicamente trabajando con el Tauro FC durante sus entrenamientos mientras regresa a España para continuar los trabajos con su equipo, el Fabril de la Segunda B de España.

El delantero juvenil habló en exclusiva con RPCTV.com y respondió sobre su presente y futuro, respecto a la preocupación de 'Bolillo' Gómez acerca de sus lesiones anteriores, entre otros temas.

Ismael ha tenido un gran inicio de temporada desde su debut el 8 de octubre con el Fabril, equipo filial del Deportivo La Coruña en España, terminando el año con 6 goles, varias asistencias y varios gestos técnicos en los partidos que le han hecho ganarse en poco tiempo el cariño y admiración del público y prensa coruñesa, incluso pidiéndose que el Real Club Deportivo ejerza la opción de compra del panameño y que pueda dársele una oportunidad con el primer equipo, sin embargo esto último no podrá darse hasta que se abra un cupo para jugador extracomunitario.

"He tenido problemas los años pasados. Mi última lesión fue con el Porto pero ahora me siento mejor y disponible para jugar. Claro, siempre estoy trabajando el fortalecimiento de mi rodilla y cuidándomela", comentó Ismael sobre la lesión sufrida desde el 2016 en su rodilla izquierda y algunas recaídas que ha tenido de la misma.

"Poco a poco me voy recuperando y voy tomando ritmo. Llegué a un equipo perfectamente coordinado donde todos saben lo que quieren y he llegado a aportar. Espero seguir así", comentó 'Isma', como es llamado de cariño, además de hablar sobre la posición en cancha con el equipo fabrilista, ya que en los últimos partidos pasó de jugar de extremo a delantero centro. "Ultimamente he jugado de "9" donde he sabido interpretar mejor la posición, atacando más los espacios que es mi fuerte. Me siento cómodo ahí", destacó.

Respecto al cupo de extranjero que no está disponible para jugar con el Deportivo en liga española, Díaz está consciente de que debe tener paciencia ya que esta es una posibilidad que aún no puede darse, pero expresó que se siente contento y seguirá trabajando fuerte con el equipo filial para cuando llegue el momento saber aprovechar la oportunidad.

Una ventaja importante, es que el actual DT del primer equipo es el español Cristóbal Parralo, ex técnico del Fabril, quien asumió el lugar en el banquillo tras la salida de Pepe Mel a finales de octubre pasado, por lo tanto es un técnico que conoce las cualidades de Ismael Díaz y que está observando continuamente los partidos del Fabril. "Parralo se preocupa bastante por su cantera y sabemos que le va a dar la oportunidad a los jóvenes en su momento", contó el ex jugador taurino.

El delantero de 20 años debutó este año con la selección mayor en partido oficial ante la selección costarricense el 8 de junio por eliminatorias de CONCACAF, también jugó Copa Oro y los últimos amistosos en Europa ante Irán y Gales tras la clasificación histórica de Panamá a su primer Mundial de Fútbol.

Las sensaciones que ha dejado con el onceno nacional también han sido muy positivas y como para todo futbolista, jugar el Mundial es un sueño para Ismael Díaz.

"Cada jugador va a dar lo mejor de sí con sus equipos y cuando tenga la oportunidad con la selección. En lo personal claro que quiero ir al Mundial. Espero llegar bien para ese momento", sentenció el llamado a ser uno de los referentes en ataque en el presente y futuro del fútbol panameño.

Ismael regresa este 28 de diciembre a España acompañado por su hermano Saed Díaz de 18 años, el cual estará a prueba por dos meses o más con el Juvenil A del Deportivo La Coruña.