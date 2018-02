Ismael Diaz no será operado y se someterá a un tratamiento biológico con Orthokine

Oficialmente se tomó una decisión definitiva sobre Ismael Diaz. El Deportivo La Coruña decidió no operar la rodilla derecha del delantero panameño y se optó por infiltrar al jugador con un tratamiento biológico con Orthokine.

Diaz que tiene varias semanas sin ser convocado en el Fabril ya tiene conocimiento de la decisión de La Coruña que prefirió este método antes que la intervención quirúrgica. Días atrás el jugador estuvo en Madrid, España evaluando las opciones con otros especialistas.

El doctor Gerinaldo Martínez que está al tanto de la información, confirmó desde Estambul (regresando de seminarios en Sochi) que el tratamiento biológico con Orthokine se considera la opción viable en este instante y tocará evaluarlo semanalmente.

Díaz ya terminó una primera fase con fisioterapia y descarga de la articulación mejorando sintomáticamente.

Agregó que la opción de la intervención se descartó en este momento porque el período de recuperación sería de 6 a 8 semanas lo que dificultaría su participación en el Mundial Rusia 2018.

El Jefe del Departamento Médico de la selección en una explicación más extensa manifestó que el club le ofreció al jugador tratamiento en dos fases la primera que culminó con fisioterapia y descarga de la articulación y de la cual ha mejorado sintomáticamente.

" La otra fase es colocarle Orthokine en varias dosis hasta 4 que es es similar al PRP (plasma rico en plaquetas) pero con acción antiinflamatorio, es un tratamiento que se usa mucho en Alemania y también en España con buenos resultados. Le dije a Ismael y a Edgardo Carles (agente del jugador) que es una opción que puede o no funcionar pero que debe considerarla ya que él pertenece al club".

Agregó Martínez que la otra opción y que compartimos la mayoría es una Artroscopia de limpieza articular que igualmente no será curativa y puede dar resultados ambiguos. " El asunto es que ya estamos en marzo, yo le sugerí que en este momento haga lo que le propone el club pero que inevitablemente en algún momento requerirá cirugía".

" Mi sugerencia es recién luego de ver todas las opciones actuales y el momento. Yo recibí todos los informes de Fabril y de los otros médicos que lo han evaluado, hubo otra opción de trasplante meniscal que la mayoría no compartimos".



Se refirió igualmente a la posibilidad de ser operado, pero no es conveniente ahora (debía ser en enero) ya el tiempo de baja es de 6 a 8 semanas, pero esto no es matemático ya que son solo tiempos mínimos. " Es una cirugía paliativa no curativa cuyo objetivo es mejorar dolor, por eso es el dilema actual entre esto y las infiltraciones con Orthokine cuyo propósito es el mismo".

" Yo he estado al tanto de todo desde enero pero solo puedo asesorar ya que no está a mi cargo directamente sino de su club. Cuando lo jugadores llegan a la sele tomo potestad y decido en función del bienestar del jugador siempre".

" Con el orthokine se pueden ver resultados en las primeras semanas ya sean favorables o desfavorables. El hará el tratamiento biológico con orthokine que considero la opción viable en este instante y ya tocará evaluarlo si el juega con su club y/o el profesor lo convoca yo hago mi evaluación".

El tratamiento biológico con Orthokine es una infiltración donde se obtiene suero de la propia sangre del jugador y se hace un proceso para obtener suero con sustancias antiinflamatorias naturales.