John Pitti: Muy agradecido por ver mi nombre en la lista, es un sueño hecho realidad

Panamá no solo tendrá su selección mayor en el Mundial Rusia 2018 sino que también habrá representación del arbitraje con John Pitti que se encuentra en la lista de 36 colegiados para la cita mundialista.



Aunque la FIFA aún no lo hace oficial, se filtró la lista de los árbitros que estarán en Rusia 2018 la cual muy difícil cambiará y ahí está el panameño Pitti de 39 años que es internacional FIFA desde el año 2012.



En conversación con RPCTV.COM, Pitti manifestó " Como bien lo has dicho FIFA no lo ha hecho oficial, pero se filtró la lista en las redes y en verdad estoy muy agradecido por ver mi nombre ahí, agradecimiento con todos los que me han apoyado y Dios que me ha dado la oportunidad. Así lo estoy viviendo, esto es trabajo, de pasar por momentos difíciles y es un sueño hecho realidad".



" Primero es agradecimiento y luego compromiso para lo que viene que es trabajo masificado y enfocado en el gran torneo. Lo que sigue es trabajar duro porque tenemos pruebas físicas y téoricas que debemos superar", dijo el colegiado oriundo de Chiriquí que tras una semana intensa de entrenamientos con el preparador físico hoy (sábado) tuvo libre.



" Esto es un trabajo de todos, el es resultado de todo el que ha aportado, trabajo día a día, paso a paso y es el momento de decir que el esfuerzo, trabajo y sacrificio ha dado resultados".



" Como panameño disfrutar el momento y la mejor manera es trabajando y prepararse de la mejor manera para representar bien a nuestro fútbol".



Pitti recordó igualmente el apoyo brindado por Roberto Moreno. " Roberto es considerado uno de los mejores árbitros del mundo, él se convirtió en un pilar en mi casrrera, importante tener una persona que conoce la filosofía de un proceso al mundial y como pasar las pruebas físicas".



" Contar con Moreno es tener una persona de mucho conocimiento, siempre ha estado ahí dando instrucciones que influyen en el proceso. He hablado con él, me ha dicho las cosas claras que no se puede bajar la guardia y que hay que trabajar duro".



El árbitro panameño está esperando que le envien el itinerario de viaje para asistir del 25 al 29 de noviembre a un seminario en Abu Dhabi donde estarán presentes los 36 árbitros para el Mundial Rusia 2018.



Torneos de importancia donde ha asistido John Pitti



Copa Oro 2013, 2015 y 2017

Copa América Centenario 2016

Copa Mundial Sub-17 India 2017

Copa Mundial Sub-20 Korea 2017 y Nueva Zelanda 2015

Premundiales Sub-17 y Sub20 Concacaf

Liga Campeones Concacaf semifinales

Eliminatoria Concacaf