Jorge Dely Valdés elige a sus 18 jugadores para torneo Sub-19 de la UNCAF

El técnico Jorge Dely Valdés entregó este miércoles 15 de agosto el listado de los seleccionados nacionales Sub-20 que enfrentarán el Torneo Centroamericano Sub-19 de la Unión Centroamericana de Fútbol.



La cita preparatoria de la UNCAF se llevará a cabo del 19 al 26 de agosto en las ciudades de Comayagua y Siguatepeque, Honduras.



Mañana jueves será la última sesión en suelo patrio en el estadio Luis Ernesto ‘Cascarita’ Tapia, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. y a las 5:00 p.m. el conjunto se concentrará en el hotel Crowne Plaza Panamá (aeropuerto).



Al día siguiente, la delegación partirá rumbo a Tegucigalpa, en vuelo de Copa a las 11:33 a.m., desde el aeropuerto Internacional de Tocumen.



Calendario de juegos



Domingo 19 de agosto: El Salvador vs Panamá (estadio Carlos Miranda, 5:15 p.m.

Lunes 20 de agosto: Panamá vs Guatemala (estadio Roberto Martínez, 3:00 p.m

Martes 21 de agosto: Costa Rica vs Panamá (estadio Carlos Miranda, 3:00 p.m.

Miércoles 22 de agosto: Panamá vs Nicaragua (estadio Roberto Martínez, 3:00 p.m.

Viernes 24 de agosto: Honduras vs Panamá (estadio Carlos Miranda, 7:30 p.m.

Sábado 25 de agosto: Panamá vs Belice (estadio Roberto Martínez, 5:15 p.m.



Listado de jugadores convocados



Porteros

Emerson Dimas (C.A.I)

Jorginho Frías (Costa del Este)



Defensas

Ernesto Walker (CD Plaza Amador)

José López (CD Plaza Amador)

Jorge Méndez (CD Universitario)

Carlos Escobar (Moravia FC)

Manuel Gamboa (CD Universitario)

Yeickol Soto (Azuero FC)



Volantes

Édgar Cunningham (Dep. Árabe Unido)

Carlos Kirton (C.A.I)

Diego Valanta (Tauro FC)

Maikell Díaz (Alianza FC)

Jovani Welch (Alianza FC)

Jesús West (Río Abajo FC)

Carlos Harvey (Tauro FC)



Delanteros

Saed Díaz (Tauro FC)

Everardo Rose (Dep. Árabe Unido)

Axel McKenzie (Tauro FC)



DT. Jorge Dely Valdés