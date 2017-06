Jorman Aguilar firmó con el Estoril y jugará en la primera división de Portugal

El delantero panameño tras su buena temporada goleadora con el Olhanense de la segunda división, ahora jugará en la Primera División de Potugal al firmar con el Estoril Praia.

Aguilar que anotó 12 goles con el Olhanense, ahora llevará sus goles al conjunto canario que en el pasado torneo ocupó la décima posición con 38 puntos.

El ex jugador taurino manifestó en su presentación: "He jugado con Diakhité en el Olhanense y cuando vino a Estoril me dijo que era un club serio y muy competitivo".

Jorman dijo que es una oportunidad para evolucionar aún más, que tiene un remate potente, que es rápido y que va a dar todo en su nueva familia. *

*