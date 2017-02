José Calderón firma y jugará con Costa del Este del Ascenso LPF

El portero José Calderón, escogido mejor en su posición en la Copa Centroamericana, firmó con el equipo Costa del Este del Ascenso LPF tras su paso por el Platense de Honduras.

Calderón confirmó a RPCTV.COM que firmó por el torneo Clausura 2017 y que no jugará en la segunda sino en la tercera fecha del torneo Clausura.

" La verdad que son cosas que le suceden a todo jugador, venir de jugar en el extranjero al Ascenso LPF, creo que es algo que mucha gente se preguntará, pero son cosas que pasan, se me dieron las cosas y vengo a un proyecto nuevo, joven que tiene ganas de triunfar y muchas aspiraciones no solo de ascender sino muchas cosas más", dijo Calderón tras firmar.



" Cuando me comentaron del proyecto me animé mucho por el equipo y contento por ayudar a los jóvenes. Después miraremos si se me da la oportunidad de ir nuevamente al extranjero, lo importante es mantenerse jugando, no parado, pensando en el llamado de la selección", agregó.



Calderón había jugado por última vez en el fútbol nacional entre el 2012 y 2013 con el desaparecido Chepo y antes de eso con Árabe Unido entre 2010 y 2011. Depués del 2013 jugó en Heredia y Coatepeque de Guatemala y Platense de Honduras.