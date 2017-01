José Luis Rodríguez recibe permiso para Premundial Sub-20 con Panamá

El volante del KAA Gent, José Luis Rodríguez, recibió su permiso para disputar el Premundial sub-20 de la CONCACAF con la selección nacional de Panamá en Costa Rica.



Rodríguez, quien está vinculado hasta 2020 con su equipo en Bélgica, reforzaría así el ataque panameño, para convertirse en pieza fundamental del mismo en busca del cupo a Corea del Sur.



Sin Ismael Díaz



Por otro lado, Leonardo Pipino no podrá contar con el goleador en categorías sub-17 y sub- 20, Ismael Díaz, luego que el delantero no recibiera el permiso por parte del FC Porto B en Portugal para viajar a Panamá y unirse a la selección juvenil.