Jugadores y técnico del San Francisco satisfechos con el triunfo en el inicio del Apertura LPF

Los jugadores y el técnico del San Francisco se mostraron satisfechos por el triunfo conseguido como visitantes en la primera fecha del torneo Apertura 2018 de la LPF.



Edson Samms que tuvo un buen partido frente a los taurinos dijo a RPCTV.COM: "Sabíamos que enfrentaríamos a un rival difícil como el Tauro en su casa, el equipo se preparó bien para el inicio del torneo y vinimos a dar lo mejor de nosotros y gracias a Dios se pudo conseguir el resultado. Remontamos un marcador que era muy difícil pero bueno el equipo está trabajando de forma positiva para lograr grandes cosas esta temporada".



"El profe trabaja mucho las virtudes de nostoros como la velocidad adelante tratando de aprovechar los espacios que te da el rival y están dando frutos, sin embargo, tenemos que mejorar mantener la pelota porque cuando tuvimos la ventaja el Tauro nos atacó muchísimo en el segundo tiempo, pero pudimos aguantar el resultado".



El colombiano Cristian Zuñiga que marcó el primer gol manifestó: "Arrancar con un trinfo es muy importante, esperemos que esto nos motive a seguir adelante y lo que se está buscando es efectivdad y entrega del San Francisco. Hoy se demostró frente a un rival difícil y esperamos continuar el resto del torneo así".



"Hay que ser sincero que no tuvimos amistosos a favor, pero se trabajó y se corrigió para tener un buen partido, la efectividad es muy importante y hay que destacar la entrega de todo el grupo en el inicio del torneo".



"Es importante arrancar con gol, en lo personal me motiva para aportar mi granito de arena, no me considero un gran delantero, pero ahí estoy para cuando el equipo me necesita aportar lo mío que son los goles y la rapidez".



Por su lado, el volante Jhamal Rodríguez dijo: "Gracias a Dios se dio un excelente partido, creo que el equipo mostró cosas importantes y tácticamente hicimos un partido muy ordenado lo que es importante ante un equipo difícil como el Tauro"



"El profe nos había dicho que a pesar de estar abajo en el marcador no teniamos que perder el orden y a pesar del gol seguimos trabajando en la cancha porque sabíamos que íbamos a tener ocasiones que debíamos aprovechar y lo hicimos. Sabíamos que el Tauro iba a dejar espacios por la manera de jugar de ellos, los laterales suben mucho y teníamos que esperar y tener paciencia sabiendo que ibamos a tener jugadas de gol y cuando se dieran teníamos que aprovecharlas como lo hicimos".



"En lo personal la verdad me sentí bien, hice el trabajdo que me pidió el profe. Tengo metas claras, viene un nuevo proceso y trabajaré fuerte para que tomen en cuenta, también la meta de ir al exterior es importante".



Por último, el técnico Andrés Domínguez comentó: "Importantísimo ganar, hay alegría, pero también tranquilidad. Tuvimos al frente un excelente rival que tiene buen toque de balón y excelentes jugadores, pero bueno el San Francisco hizo su trabajo, estuvo tranquilo y supo manejar el partido".



"Es importante tener una plantilla amplia, creo que en este torneo la tenemos, ahora uno mira a la banca y tiene donde escoger".



El estratega dijo lo que hay que mejorar. "De pronto que haya más disciplina táctica, si hay eso hay mas tranquilidad y en la parte defensiva se tiene que tener una concentración total".