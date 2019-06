Julio Dely Valdés:"Nos jugamos mucho el domingo ante Jamaica"

635x357 Dely Valdés manifestó que no se arrepiente de las rotaciones ante USA. Foto FEPAFUT..

El técnico de la selección nacional Julio Dely Valdés manifestó en conferencia de prensa que el domingo se juegan mucho ante Jamaica, en el partido de los cuartos de final de la Copa Oro 2019 tras caer ante Estados Unidos.

"Estamos muy satisfechos con el rendimiento de los jugadores porque han trabajado bien", acotó tras culminar el partido.

Sobre el próximo rival, dejó claro que es un rival complicado, físicamente fuertes y rápidos, y que no han podido ver muchos partidos de ellos en esta edición de la Copa Oro, aunque se tiene referencia de algunos jugadores.

"Hoy debutaban dos jugadores en Copa Oro como lo fue Kevin Galván y Francisco Palacios y lo hicieron bien. Debemos salir reforzados de este partido más allá del resultado", aclaró.

Al ser cuestionado en la cantidad de rotaciones que realizó, explicó que no se arrepiente de no colocar los jugadores titulares y que se ha hecho todo con sentido común. "No podíamos desgastar a nuestros jugadores cuando el rival (Jamaica) jugó un día antes", agregó.

Sobre Fidel Escobar, añadió que se intentará recuperar lo mejor que se pueda, y que es el más descansado de todos, debido a que no tuvo actividad en la temporada por la falta de equipo.

Además de Fajardo, que salió con molestias al medio tiempo, Román Torres se le dio descanso ya que no estaba bien, según informó el estratega.

Panamá y Jamaica se enfrentarán el próximo domingo en Philadelphia por los cuartos de final de la Copa Oro 2019.