Julio Dely: Es muy significativo que Bárcenas llegue a España

El ex jugador panameño y ahora técnico Julio Dely Valdés se mostró muy contento por la llegada del colonense Edgar Yoel Bárcenas al Real Oviedo de la segunda división de España.



" Para Yoel es una oportunidad muy importante sobre todo porque llega a una liga muy competitiva como la segunda división del fútbol español", dijo " El Panagol" desde Málaga donde entrena al Atlético Malagueño.



" Además como panameño esto tiene que ser muy significativo y debemos estar orgullosos de que tendremos una vez más a uno de los nuestros en la élite del fútbol mundial".



Sobre si tuvo que ver en la llegada de Bárcenas al fútbol español comentó: " Lo de Yoel, no sé quién lo ha traído ni recomendado, me enteré de esa posibilidad de venir al Oviedo hace algunos días cuando se me preguntó por él".