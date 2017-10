La Liga Inglesa defiende su balón tras las críticas de Guardiola

La Liga Inglesa (EFL) defendió este miércoles el balón utilizado en los octavos de final de la Copa de la Liga el martes, tras las duras críticas del entrenador español Pep Guardiola y de algunos jugadores del Mánchester City.

"El balón Mitre utilizado esta temporada en la Copa de la Liga responde a las mismas especificaciones técnicas que el balón utilizado en todas las ligas (2ª, 3ª y 4ª), que responden a los programas de calidad de los balones de la FIFA y a los parámetros de calidad", escribió la EFL en un comunicado.

"Claramente las preferencias son de orden subjetivo. En lo global, el espectáculo de los octavos de final parece sugerir que el balón no tuvo un impacto negativo en la competición", añade el texto, precisando que la EFL iba a "contactar con Guardiola y el Mánchester City para escuchar sus dudas antes de la próxima ronda".

El martes los Citizens, líderes implacables de la Premier League, tuvieron que llegar a la tanda de penales para eliminar al Wolverhampton, líder de la segunda división (0-0 tras prórroga).

Después del partido, algunos jugadores y Guardiola se quejaron de la calidad del balón.

"No me gusta. Hay que tener algo mejor. Es demasiado ligero. Incluso en mi país no utilizaríamos ese tipo de balones", señaló el marfileño Yaya Touré.

Guardiola, por su parte, dijo que "no era serio para un partido profesional".

"Es inaceptable jugar con este balón, ningún peso, nada", dijo el español.