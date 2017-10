635x357 Lopetegui quiere dejar atrás los abucheos a Piqué. TALES AZZONI (Associated Press)

MADRID (AP) — El técnico Julen Lopetegui elogió el compromiso de Gerard Piqué con la selección de España, y exhortó al plantel a enfocarse únicamente en lo deportivo en medio de la crisis por el referéndum de independencia en Cataluña.

Un día después que el zaguero del Barcelona fue abucheado por fanáticos en un entrenamiento de la Roja, Lopetegui reunió a todos los jugadores antes de la práctica del martes para asegurarse que están unidos con una sola tarea: clasificarse al Mundial del próximo año.

“(Estamos) centrados en el importante partido ante Albania”, dijo Lopetegui el martes en su cuenta de Twitter. “Necesitamos el apoyo de Alicante y su gran afición para dar un paso clave hacia el Mundial”.

España recibe a Albania el viernes en Alicante, en el sur del país, y visita el lunes a Israel en el cierre de las eliminatorias europeas. Un triunfo en cualquiera de los dos partidos le bastaría para clasificarse al campeonato del próximo año en Rusia.

Piqué, quien ha sido un ferviente defensor del derecho de Cataluña a votar para decidir si se separa de España, fue abucheado por muchos fanáticos el lunes cuando se reportó a la concentración de la selección en Madrid.

Lopetegui dijo en una entrevista con la estación radial COPE el lunes por la noche que el defensor sigue “motivado” a pesar del repudio de esos fanáticos. Indicó que habló con Piqué, y no le pareció que estuviese afectado por el incidente.

“Nosotros no analizamos la opinión política o de qué manera piensa uno. Gerard Piqué es un central extraordinario, que lleva 16 años con la selección española. Su compromiso es bárbaro”, agregó. “Hay situaciones desagradables, pero no veo por qué no tengo que traer a un jugador que está disponible y que quiere venir. Ha tenido un comportamiento con nosotros muy bueno, y estaré atento para que siga siendo así”.

Agregó que “todos tenemos la obligación de generar el mejor ambiente posible de fútbol de cara a jugar contra a Albania. Y cuando digo todos, somos todos”.

Piqué lloró el domingo frente a las cámaras al criticar los incidentes violentos entre la policía española y la ciudadanía durante una votación de independencia en Catañuña, que el gobierno español había declarado inconstitucional. Las autoridades dijeron que más de 890 civiles y 430 policías resultaron heridos.

El entrenamiento del martes fue a puerta cerrada.

España encabeza el Grupo G de la eliminatoria con tres puntos de ventaja sobre Italia. Además, tiene mejor diferencia de goles que la Azzurra.

El líder de cada sector se clasifica automáticamente al Mundial.