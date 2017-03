Luis Enrique está "aliviado" por irse del Barcelona

BARCELONA (AP) — Libre de las dudas sobre su futuro, Luis Enrique quiere tener un final feliz a su etapa de tres años al mando del Barcelona.

El técnico dijo el viernes sentirse "aliviado" por su decisión de dejar el cargo al final de la temporada, y señaló que la meta en sus últimos meses en el banquillo azulgrana siguen siendo las mismas: ganar la mayor cantidad posible de trofeos.

"En cierto modo también un poco aliviado y focalizando la atención en este final de temporada apasionante por lo que significa, por las posibilidades que tenemos y los objetivos claros que buscamos", dijo Luis Enrique el viernes en rueda de prensa, dos días después de anunciar que dejará el cargo cuando termine la campaña. "Sólo me obsesiona mis últimos tres meses en el club, disfrutarlos, dar mi mejor versión, las mejores opciones a mis jugadores y ganar títulos. Es para lo que vine y no pienso distorsionar mis objetivos".

Luis Enrique insistió que su decisión de irse del club fue por motivos personales, y negó que exista tensión con la directiva o sus jugadores.

"Tengo una relación actual normal con el vestuario. La decisión es por lo que os he contado, no porque me vaya a hacer daño o alguien me vaya a hacer daño a mí. Al revés, con el paso de las temporadas creo que tengo una mejor relación con la plantilla", afirmó.

"Es una tara que tengo yo como entrenador, el no saber desconectar. Hace que el 'modo on' esté puesto muchas horas al día. Yo veo entrenadores que están muchos años y disfrutan de su profesión, ese no es mi caso", señaló.

El timonel anunció su decisión el miércoles, después de un triunfo 6-1 sobre Sporting de Gijón. Ese resultado, junto con el empate de Real Madrid 3-3 con Las Palmas, dejó al equipo catalán en la cima de la liga española.

Sin embargo, Luis Enrique ha estado bajo los reflectores por el desempeño irregular del Barsa esta temporada, incluyendo su humillante revés 4-0 ante Paris Saint-Germain hace dos semanas en el partido de ida por los octavos de final de la Liga de Campeones.

El Barsa ahora busca una remontada épica en su estadio, aunque primero recibe el sábado al Celta de Vigo por la liga española. Además, el Barsa está en la final de la Copa del Rey, que disputará en mayo contra el Alavés.

El exmediocampista dijo que no ha pensado en su futuro, aunque bromeó que "seguro que mi mujer no me aguanta un año en casa".

"No tengo nada de lo que arrepentirme en lo que es mi profesión. Seguro que hay muchas cosas a mejorar, soy autocrítico conmigo y es una de las causas de mi desgaste", afirmó.