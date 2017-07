Machado: Estando suspendido trabajé como mensajero

El defensa panameño Adolfo Machado reveló cosas interesantes cuando estuvo suspendido por dopaje y aseguró que quiere retirarse en el Saprissa de Costa Rica.



Machado en una extensa entrevista con Encuentro Deportivo de www.yashinquesada.com dijo que a Saprissa lo guarda en el corazón porque fue el equipo que le abrió las puertas al salir de la suspensión de dos años jugando con Comunicaciones de Guatemala.



" El cariño de la fanaticada de Saprissa me enamoró mucho, desde el primer día que llegué di todo. Tuvimos un torneo donde cometimos errores en zona defensiva, pero le decía a los muchachos que no bajaran la cabeza".



" Quiero volver a Costa Rica al Saprissa solamente y retirarme ahí, soy aficionado de los Morados", agregó Machado que aún tiene dos años de contrato con el Houston Dynamo de la MLS.



Con relación a la suspensión, el defensa panameño reveló que pasó por momentos difíciles durante dos años y que no fue fácil llegar como lo hice yo. " Primero llegué a Saprissa de 2 años de suspensión por dopaje en Guatemala con Comunicaciones y estaba la incógnita sobre mí".



" Cuando estuve suspendido no podía jugar y no entraba dinero solo salía y los ahorros se acabaron, había veces que solo comíamos arroz con huevo o salchicha, fueron momentos difíciles donde tuve el apoyo de mi esposa, suegra y padres, pero tras firmar con San Francisco me llamó Ronald González para irme a jugar en Saprissa y de verdad eso fue como una bendición".



" En ese tiempo que no podía jugar tuve que trabajar por año y medio como mensajero y luego de 8 horas de trabajo entrenaba en solitario ".



Por último, Machado aseguró que Si Costa Rica no gana la Copa Oro sería un fracaso.