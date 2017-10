635x357 Man United lleva su ataque a casa de Liverpool. STEVE DOUGLAS (Associated Press)

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Manchester United aprovechó un calendario relativamente fácil en el inicio de la temporada y exhibe una característica algo inusual para un equipo dirigido por José Mourinho: un estilo de juego ofensivo que ha producido seis partidos con cuatro goles en sus 11 primeros encuentros de la temporada.

Es hora de ver si esa filosofía persiste ahora que llegan partidos contra equipos de mejor nivel.

Entre sus cuatro próximos duelos en la liga Premier, United se enfrenta a Liverpool, Tottenham y Chelsea _ equipos que son casi seguros competidores por el título y por el pase a la Liga de Campeones.

Todo arranca con una visita a Liverpool el sábado, lo que significa un regreso al escenario de la actuación más defensiva de United la campaña pasada. Fue un clásico esquema de contención de Mourinho y resultó en un deslucido empate 0-0 en Anfield, en el que Man U tuvo apenas 35% de posesión _ su menor total en un partido desde que la liga comenzó a lleva estas estadísticas en 2003.

Algunos lo calificaron como una traición del legado de fútbol ofensivo de United, especialmente luego de tres campañas consecutivas de cuantiosos gastos en fichajes. Otros dijeron que era algo lógico, teniendo en cuenta que Liverpool tenía el ataque más prolífico de la Premier entonces.

A Mourinho no le importaron las críticas, e incluso de deleitó por el hecho de que frenó lo que llamó con sorna “la última maravilla del mundo en el fútbol ofensivo”.

En partidos de visitante en la Premier contra los cinco primeros equipos de la liga (Chelsea, Tottenham, Manchester City, Liverpool y Arsenal) la campaña pasada, United consiguió apenas dos puntos y anotó un gol.

En su segunda campaña en Manchester, Mourinho tiene a algunos preguntándose si va a tener una actitud más positiva en sus partidos contra sus rivales grandes. Por eso, el duelo del sábado en Liverpool tiene un alto nivel de intriga.

"¿Qué si me gusta ir a Anfield? Sí, me encanta. ¿Me gusta jugar contra Liverpool? Sí”, dijo Mourinho, que ha ganado 11 de sus 25 partidos contra Liverpool. “Me gustan los buenos estadios, los mejores rivales, pero la preparación no es diferente. Es simplemente un partido”.

Ciertamente, existe margen para ganar si United decide atacar más. Solamente dos equipos en la liga han permitido más goles que los 12 tolerados por Liverpool esta temporada, mientras que United es segundo en goles anotados, con 21 en siete duelos por la liga _ solamente detrás del líder Manchester City.

City tienen 19 puntos, cinco más de Tottenham, que va tercero.

Las lesiones pudieran afectar el flujo del partido. Liverpool estará de nuevo sin el delantero Sadio Mané, lesionado con su selección. El equipo pasó trabajos en ausencia de Mané la campaña pasada.

Mientras tanto, Marouane Fellaini se sumó al mediocampista Paul Pogba entre los lesionados de United, tras lastimarse la rodilla con Bélgica la semana pasada. Eso casi seguramente significará que Ander Herrera formará pareja con Nemanja Matic en el centro del campo.

Desde que venció a Arsenal 4-0 al final de agosto, Liverpool ha ganado solamente uno de siete partidos en todas las competencias.