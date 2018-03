Manotas Mejía aprovechando la oportunidad y motivado de poder ir al Mundial

No hay duda que el portero panameño Luis " Manotas" Mejía está aprovechando al máximo las rotaciones que está haciendo el técnico Alexander Medina en Nacional de Uruguay.

En los tres primeros partidos del torneo Apertura y que tienen a Nacional de líder con 9 puntos, Manotas Mejía ha sido titular para sumar 270 minutos y recibir tres goles.

Desde Montevideo, Mejía comentó a RPCTV.COM: " Me siento muy contento, esperaba esta oportunidad hace tiempo y gracias a Dios la estoy aprovechando. Hay que seguir por este camino y seguir demostrando que puedo jugar en un cuadro grande".

Mientras que ayer tras la victoria ante Fénix por 2-1, el portero panameño dijo a la prensa uruguaya *

"Me pone muy contento que el técnico rote el plantel, además me motiva para poder estar en el mundial con Panamá". Luis Mejía. pic.twitter.com/jbVNPW5Z9p

*

"Si me llegaba una oferta del exterior iba a aceptarla para tener mayor continuidad, luego hablé con el Cacique y me dijo que me precisaba y que confiaba en mi". Luis Mejía. pic.twitter.com/3g6ulr2RKZ