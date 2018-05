635x357 Márquez entrena, sin patrocinadores en camiseta. CARLOS RODRÍGUEZ (Associated Press)

El zaguero Rafael Márquez, cuya convocatoria a la selección mexicana que participará en el Mundial ha estado en duda tras las sanciones que le impuso el gobierno estadounidense, se entrenó el jueves con el “Tri”, pero con una camiseta en la que brillaron por su ausencia las marcas patrocinadoras del equipo.

Márquez, considerado uno de los mejores jugadores mexicanos de la historia, fue incluido el año pasado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una lista de presuntos testaferros de un narcotraficante en la ciudad occidental de Guadalajara.

Pese a ese antecedente y a que el jugador se retiró recientemente de la primera división, Márquez figuró en una nómina de 28 jugadores que se entrenan en la capital, y podría disputar una quinta Copa del Mundo si el entrenador Juan Carlos Osorio lo incluye en la lista final que será dada a conocer el próximo 4 de junio.

El exjugador del Barcelona, quien tiene actualmente 39 años, participó en la práctica de una hora y media al lado de otros nueve seleccionados mexicanos, quienes sí usaron vistieron camisetas negras con la publicidad visible en el pecho de tres marcas patrocinadoras: Coca-Cola, el banco Citibanamex y la telefónica Movistar.

Márquez, sin ninguna marca impresa en su indumentaria, no estuvo disponible para dar declaraciones sobre el tema.

El presidente del Atlas, primero y último club de Márquez en la máxima categoría en México, había dicho que no existía problema alguno con las marcas patrocinadoras y el jugador sobre el tema de las sanciones en Estados Unidos.

"El tema con los patrocinadores es que al no pagarle directo a 'Rafa', no tienen impedimento, el patrocinador no le paga al jugador, patrocina la selección", dijo Guzmán.

En enero, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Decio de María, declaró que una de las condicionantes para que Márquez fuera al Mundial era que saliera de la lista de sanciones del Tesoro, algo que no ha ocurrido.

"El deseo nuestro es que esté con nosotros, no es un tema futbolístico, es un tema jurídico que tiene que ser tratado con delicadeza", dijo De María. "Lo buscaremos hasta el último momento pero no está en nuestras manos más que el ayudar en su defensa al lado de sus abogados, yo quisiera que estuviera (en el Mundial), pero hay que litigarlo hasta el último momento... es una de las condiciones".

Márquez está lejos de la forma que lució alguna vez con el Barsa, pero es el líder del vestuario de México, donde los jugadores lo reverencian y lo llaman el “Patrón”.

“Nosotros pensamos en palabras como liderazgo, experiencia, compañerismo, todos sabemos de su trayectoria, de la calidad, de la capacidad de Rafael Márquez, primeramente como persona es un excelente tipo, que siempre trata de ayudar al compañero y como jugador me sobran los halagos”, dijo el portero Jesús Corona antes de la práctica. “Siempre ha demostrado ser un profesional en toda la extensión de la palabra y le viene muy bien a la selección y que en esta última convocatoria esté con nosotros”.