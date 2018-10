635x357 Marta entre 15 contendientes a 1er Balón de Oro para mujeres. Associated Press

La delantera brasileña Marta se encuentra entre las 15 jugadoras que disputarán el primer Balón de Oro otorgado a la mejor del fútbol de mujeres.

Por primera vez, la revista France Football otorgará el galardón a una mujer y un hombre en una ceremonia de premiación que se llevará a cabo el 3 de diciembre en París y que será transmitida en vivo a más de 120 países.

Marta es una de las favoritas al reconocimiento de mayor prestigio al desempeño individual, junto con la estrella de Lyon, la noruega Ada Hegerberg, y la seleccionada alemana Dzsenifer Marozsan.

Si bien los candidatos son nominados por France Football, un panel de periodistas internacionales especializados en el fútbol de mujeres es el que elegirá a la ganadora por medio de una votación.

El Balón de Oro al mejor jugador del año es otorgado anualmente por la revista France Football desde que Stanley Matthews lo ganara en 1956.

La lista de nominadas es completada por: Lucy Bronze, Pernille Harder, Ada Hegerberg, Amandine Henry, Lindsay Horan, Fran Kirby, Sam Kerr, Saki Kumagai, Amel Majri, Lieke Martens, Megan Rapinoe, Wendie Renard y Christine Sinclair.

Los nombres de los 30 candidatos al premio en la rama varonil serán revelados más tarde el lunes.

Apenas en una ceremonia en Londres a finales del mes pasado, Marta obtuvo el Premio The Best a la Jugadora de la FIFA, un premio que no había obtenido desde 2010. La atacante guio a Brasil al título en la Copa América Femenina, y anotó 13 goles con el club Pride de Orlando.

El Balón de Oro se fusionó con el premio al Mejor Jugador del Año de la FIFA de 2010 a 2015, pero la revista y el organismo rector del fútbol mundial se separaron hace un par de años.

La revista había anunciado apenas el mes pasado sobre la incorporación del premio a la mujeres, una medida que Pascal Ferre, el editor de la revista, catalogó en su momento como “un paso lógico” ante el crecimiento del fútbol de mujeres en los últimos años.

Ferre dijo a The Associated Press en septiembre que la mayoría de las jugadoras con las que ha tenido oportunidad de conversar sobre el nuevo Balón de Oro se habían mostrado emocionadas por el premio.