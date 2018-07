Neymar se queda en el París Saint-Germain: "Quiero triunfar en ese club"

El astro brasileño Neymar anunció la noche del jueves en Sao Paulo que permanecerá la temporada que viene en el París Saint-Germain, poniendo fin a días de especulaciones en los medios sobre su continuidad en el club francés.

"Me quedo, me quedo en París, tengo un contrato... Las especulaciones, creo que la mayoría son de la prensa (...) ellos no saben del objetivo, del por qué fui a París", afirmó el jugador más costoso de la historia del fútbol.

"Yo quiero triunfar en ese club, quiero vencer y espero que esta temporada sea una temporada maravillosa", insistió Neymar Jr., quien celebró en Sao Paulo una subasta para ayudar a niños de barrios conflictivos a través de proyectos deportivos y de educación.

Con el anuncio, el jugador puso fin a dos semanas de silencio ante la prensa después del fracaso en el Mundial de Rusia-2018, en el que no pudo evitar la eliminación de la selección brasileña en cuartos de final ante Bélgica (1-2).

Los crecientes rumores sobre su traspaso condujeron, por ejemplo, al Real Madrid a desmentir hasta en dos ocasiones un presunto interés en el atacante de 26 años.

"Ante las constantes informaciones que vinculan al jugador del PSG Neymar Jr. con nuestro club, el Real Madrid C.F. quiere aclarar que no tiene previsto realizar ninguna oferta por el jugador", explicó la entidad blanca el pasado viernes en su página oficial de internet.

El jugador criticó las especulaciones en los medios de los últimos días.

"La prensa se queda inventando historias y acaba especulando hasta demás, se queda un poco aburrido eso, pero todo el mundo sabe de mi cariño por el PSG y por la hinchada", dijo Neymar, según citas del portal especializado Globosporte.

Neymar fue fichado en agosto de 2017 por el PSG, que pagó su cláusula de rescisión de 222 millones de euros al FC Barcelona, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del fútbol.

Con el equipo francés, el brasileño ha disputado 30 partidos y ha anotado 28 goles en la más reciente temporada, en la que ganó la Ligue 1, la Copa de Francia y la Copa de la Liga.

Visiblemente recuperado del fiasco en el Mundial, Neymar mostró que ahora está listo para pasar página y apostar a la nueva temporada con el PSG.

"Infelizmente ya fue, el luto pasó, tenemos que escoger ser felices. Tenemos motivos para estar tristes, pero prefiero escoger ser feliz", dijo el jugador, citado por Globoesporte.

Durante el Mundial, Neymar fue uno de los jugadores que no cumplieron con las expectativas, y hasta fue blanco de bromas por sus constantes cambios de corte de pelo, pero principalmente por sus excesos al fingir aparatosas caídas.

Su actitud molestó a muchas figuras del fútbol: "No es una buena actitud, es mejor hacerlo lo mejor posible, si haces demasiado teatro no te ayuda. Neymar debería entender eso", dijo el exjugador holandés Marco Van Basten, de 53 años, Balón de Oro de 1988, 1989 y 1992.

También fue fustigado por el seleccionador de México, el colombiano Juan Carlos Osorio, y los exinternacionales ingleses Gary Lineker y Alan Shearer.

Este jueves Neymar respondió a esas críticas con humor, jugando con un grupo de niños a simular una caída en un video que publicó en Instagram.

"Un, dos, tres: ahora, vamos!", les dice Neymar a los niños, que se dejan caer al suelo de un estacionamiento. "Faltaaaaa", afirma después entre risas, en un video que publicó junto a la etiqueta "ChallengeDAFALTA" (Reto de la falta).