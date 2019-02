Neymar lloró "durante dos días" después de su última lesión

El astro brasileño del París Saint-Germain, Neymar, reveló en una entrevista con la TV Globo que estuvo "dos días llorando" después de sufrir una nueva lesión en el pie derecho a fines de enero con, según un avance divulgado este martes.

Neymar, de 27 años, admitió que su segunda lesión en el quinto metatarsiano, un hueso del pie derecho, fue más difícil de "digerir" que la anterior, que lo había obligado a someterse a una cirugía en vísperas del Mundial Rusia-2018.

"Esta vez fue más complicada. La primera, cuando me lastimé, dije: 'voy a operarme y resolver eso pronto'. No me puse triste. Pero esta vez me tomó más tiempo digerirlo. Pasé unos dos días llorando en casa", explicó 'Ney' en una entrevista realizada en París, cuya versión completa saldrá al aire el 3 de marzo.

El staff médico del PSG ha preferido "un tratamiento conservador" para esta nueva lesión, en lugar de una nueva cirugía.

Se espera que Neymar esté de baja un total de diez semanas, lo que le permitiría volver a las canchas en abril, a tiempo para una eventual participación del PSG en los cuartoss de final de la Liga de Campeones de Europa.

Pese a la ausencia de Neymar y Edinson Cavani, el PSG se impuso por 2-0 frente al Manchester United la semana pasada, en la ida de los octavos.

El año pasado, Neymar estuvo tres meses sin jugar tras una cirugía que le permitió recuperarse justo a tiempo para el Mundial de Rusia.

Pero lejos de su mejor forma física, no pudo evitar que la Canarinha fuera eliminada en los cuartos de final ante Bélgica (2-0) y generó comentarios en el mundo entero por sus polémicas simulaciones al recibir faltas de sus adversarios.