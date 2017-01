Nicolás Muñoz no sigue en el Águila y exige que le paguen lo adeudado

La situación no pinta nada bien para el panameño Nicolás " Yuyu" Muñoz que exige que se le pague lo que se le debe luego que el cuerpo técnico del Águila decidió no contar con el jugador para el 2017.



Muñoz se reportó a los entrenamientos del Águila con quienes tiene aún un año de contrato, pero se enteró que se le daría el finiquito y sería separado del plantel.



Yuyu explicó que durante vacaciones en Panamá estuvo comunicándose con la directiva para que le pagarán el tiempo que todavía le deben, pero no recibió respuesta de parte de ellos y no le habían comunicado acerca de su baja.



" Yo en este momento no sé nada, nadie de la directiva habló conmigo para decirme que no voy a continuar. Sé que estoy transferible pero tengo un año más de contrato, por eso quiero arreglar esta situación, pero no me dan la cara y tengo que hablar con Amílcar Mijangos (gerente); creo que no es con él con quien se deben arreglar las cosas", dijo el delantero a El Gráfico.



" Voy a esperar. Si ya no me quieren aquí yo me tendré que ir, pero tienen que cancelarme lo que me falta. A mí me extraña que a todos mis compañeros les pagaron y yo no recibo sueldo desde noviembre. Pero confío que habrá una forma de solucionar las cosas, estoy en espera de ver lo que sucede, pero en todo caso lo que exijo no es algo regalado, sino que me paguen el dinero que se me debe", agregó el jugador.



Muñoz dijo que se sintió extrañado por la situación, ya que esperaba que el entrenador Daniel Casanova contará con él en caso que no consiguiera equipo.



Habla presidente del Águila



Por su lado, el presidente del Águila, Pedro Arieta Iglesias, confirmó que Nicolás Muñoz e Isidro Gutiérrez no siguen en el equipo.



" Ya definimos la situación de Isidro Gutiérrez y Nicolás Muñoz. Ambos fueron puestos como transferibles y aunque se han hecho presente esta mañana (hoy) al entreno, ya no se cuenta con ellos. Nosotros vamos a solventar esta situación esta tarde para que ellos puedan buscar otros horizontes", manifestó Arieta a El Gráfico.



Agregó que por Nicolás Muñoz no ha recibido ninguna propuesta, por lo que procederá al finiquito.



" Esta tarde se soluciona todo y arreglamos los papeles. Podemos asegurar que el equipo ya no cuenta con ellos y de ninguna manera van a continuar, ya es un tema cerrado, los compañeros mostraron el apoyo hacia ellos, pero es una decisión que ya está tomada. Es algo meramente deportivo".