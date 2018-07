Odriozola: "Carvajal es un referente, pero vengo a pelear el puesto"

El nuevo jugador del Real Madrid, Álvaro Odriozola, dijo que su nuevo compañero y competidor por el lateral derecho, Dani Carvajal, es "un referente" para él, al que tiene "respeto" pero advirtió que viene a "pelear por el puesto y a dar el cien por cien".

"A mí no me da miedo ningún reto. A Carvajal le tengo respeto, es un referente, pero vengo a pelar el puesto y dar el cien por cien por esta camiseta", aseguró en la conferencia de prensa posterior a su presentación como nuevo jugador blanco en el estadio Santiago Bernabéu.

El lateral internacional de 22 años dijo que al venir al Real Madrid sabe que se enfrenta "a la mayor de las competencias" y que Carvajal, con el que ya compartió vestuario en la selección española durante el Mundial de Rusia 2018 es uno de sus "ídolos".

"Es un jugador en el que me he fijado mucho en su forma de jugar. Pero por supuesto yo vengo a ganarme el puesto, a dar lo mejor. El que sale beneficiado de esta pugna es el Real Madrid, vamos a luchar los dos por jugar", señaló.

Odriozola atendió a los medios de comunicación después de haber sido presentado en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu y tras haberse enfundado por primera vez la indumentaria del club blanco, con el dorsal número 19 a la espalda que la temporada pasaba utilizaba el lateral marroquí Achraf Hakimi.

Aseguró que su sensación era de "cumplir un sueño" por lo que no podía estar "más feliz", ya que ficha por "el club más grande del mundo y de la historia".

"Es algo indescriptible, pasa una vez en la vida, estoy muy contento de estar aquí desde la exigencia, disfrutar el momento y de cada vivencia con esta camiseta", añadió Odriozola, que utilizó un curioso símil para explicar por qué eligió aceptar la oferta del club blanco.

"Es como si viene tu padre y te dice si quieres ir a Disney cuando eras niño, la ilusión era esa. El mayor reto para un futbolista es triunfar en el Madrid", añadió.

Sobre su nuevo entrenador, Julen Lopetegui, a cuyas órdenes ya estuvo en la selección española, dijo que le está "eternamente agradecido" por darle "la oportunidad de disfrutar y vivir un Mundial".

"Ahora es entrenador del Real Madrid, estoy contento de que lo sea, vamos a tratar de escribir la historia juntos", agregó Odriozola, que desveló que esta misma mañana acudió a la ciudad deportiva de Valdebebas para charlar con el técnico blanco, que le ha transmitido que va a tener "toda la confianza del mundo".

"Es un entrenador que me gusta muchísimo, por supuesto que sabe de fútbol, pero sobre todo a la hora de transmitir al grupo el mensaje. En eso es un especialista y eso en el Madrid va a venir realmente bien", opinó sobre Lopetegui.

En cuanto a su incorporación, Odriozola explico que será inmediata, ya que esta misma tarde se sumará a la sesión de entrenamientos junto a sus propios compañeros, acortando las vacaciones que le correspondían tras disputar el Mundial.

"Al ir a un destino nuevo tengo que hacer muchos temas personales, y para poder amoldarme a la nueva ciudad y al nuevo equipo lo antes posible he decidido adelantar mi regreso de vacaciones para incorporarme a la pretemporada", explicó.

En este Real Madrid no se encontrará al delantero portugués Cristiano Ronaldo, traspasado al Juventus italiano, al que definió como "una leyenda del Madrid" que ha dado "muchísimo por el equipo".

"Le tenemos un gran respeto, pero hay que mirar al futuro. Comienza una nueva era, están los mejores del mundo en este vestuario y va a ser una experiencia muy bonita", zanjó.

Los jugadores de la actual plantilla tendrán que compensar los goles que aportaba hasta ahora el atacante luso, algo en lo que Odriozola apuntó que puede colaborar con asistencias.

"Siempre me he caracterizado por dar asistencias, últimamente he marcado algún gol. No me gusta fijarme números, voy día a día, cada entrenamiento, al cien por cien y ya está", manifestó Odriozola.

El nuevo jugador blanco estuvo acompañado en la conferencia de prensa por el exjugador Álvaro Arbeloa, que actualmente ejerce de embajador del club y que destacó que es "un grandísimo futbolista" que va a "aportar su talento, calidad y sacrificio al equipo".