Panamá está lista para enfrentar a Costa Rica en el Premundial U17

El seleccionado juvenil panameño entrenó este miércoles por última vez con miras a su estreno en el Campeonato Sub-17 de Concacaf, que se disputa desde el 1 al 16 de mayo en las instalaciones del IMG Academy, en Bradenton, Estados Unidos.

A ritmo moderado trabajó el equipo en horas de la mañana (cancha 16) bajo la guía del técnico Gary Stempel, quien hizo énfasis en jugadas puntuales para con sus dirigidos en aspectos defensivos y ofensivos.

"Estamos conscientes de lo importante que es este encuentro ante Costa Rica, el cual seguro nos exigirá física y tácticamente. El equipo esta tranquilo y con ganas de arrancar de la mejor forma con el favor de Dios", expresó el capitán Abdul Knight.

Tras la sesión, el equipo almorzó e igualmente pasó a descansar en el hotel Legacy del IMG Academy, donde esta instalado desde ayer martes que arribó.

Rivalidad a la cancha

Durante este proceso el conjunto panameño enfrentó en dos ocasiones a los costarricenses, con saldo de una victoria, 4 por 1 y una derrota 1-0; ambos compromisos correspondientes al Campeonato Sub-16 de UNCAF de las ediciones 2017 y 2018 respectivamente.

Grupo H

Las acciones en este grupo inician mañana martes 2 de mayo.

Surinam vs. Curazao (cancha 11 del IMG Academy, 10:00 a.m. hora local)Costa Rica vs. Panamá (cancha 11, IMG Academy, 4:00 p.m. hora local)

En la ciudad de Bradenton es una hora más que Panamá.

Dato: Panamá jugará de rojo en su debut, mientras que sus oponentes de turno de blanco.