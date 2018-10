Panamá es goleada por EEUU en premundial femenino

La selección de Panamá cayó por goleada de 5-0 frente a Estados Unidos en su segundo partido del premundial femenino de la CONCACAF clasificatorio al Mundial Francia 2019 disputado en el Sahlen's Stadium en Carolina del Norte.

Carli Lloyd con goles a los minuto 23, 29 y 48, Samantha Mewis al 6 y Christen Press al 32 marcaron los goles de las norteamericanas que lideran el grupo con 6 puntos.

Destacar en este encuentro el gran trabajo de la portero Yenith Bailey que evitó con sus intervenciones un marcador más abultado. *

14’ Atajada del partido. Centro por la izquierda de Brian, Lloyd remata y la guardameta realizó la atajada.

14’ Save of the Game! Great cross from the left by Morgan, Lloyd headers, and the goalkeeper made the save. #CWC | @fepafut @ussoccer_wnt @alexmorgan13, @CarliLloyd pic.twitter.com/NcP8YZltj5