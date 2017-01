Panameño Nelson Barahona se despide del Alianza Petrolera

El volante panameño Nelson " Ruso" Barahona no seguirá jugando en el Alianza Petrolera de Colombia tras no llegar a un acuerdo en la parte económica.

Barahona utilizó la red social twitter para despedirse del conjunto aurinegro donde jugó el 2015 y 2016 anotando 5 goles y jugando 2471 minutos.

"No llegamos a un acuerdo en la parte económica y no seguiré con Alianza Petrolera. Ahora queda esperar y ver que me tiene Dios de ahora en adelante", dijo Barahona a RPCTV.COM.





Buenas noches quiero ante manos darle las gracias a todos por el gran cariño q me dieron le deseo lo mejor A/P S.A pic.twitter.com/bxo9O6nKg8 — nelson barahona (@russodoit10) 10 de enero de 2017