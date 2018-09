Pedro Chaluja: Es una pena que hayan más boletos de cortesía que fanáticos pagados

El presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), Pedro Chaluja, mostró su preocupación por la gran cantidad de entradas de cortesía que superan las pagadas en los partidos del torneo Apertura 2018 de la LPF.

"El partido Panamá - Venezuela, yo te hablo del fanático panameño, ahí pudimos ver la falta de cultura de nosotros, si es duro vender un Panamá - Venezuela es más dificil vender la liga y está mal eso, tiene que mejorar. Si queremos darle valor a la liga hay que llenar los estadios, pero aquí hay un trabajo que no solo lo puede resolver solamente la federación, el periódico o la pantalla de televisión, los clubes tienen que hacer su trabajo, tienen que llevar gente a los estadios e identificarse en su comunidad y es algo que he repetido muchas veces y no es un trabajo de un día sino de años y constante".

"No puede ser que un día lleves 500 fanáticos a un partido y luego 20 no tiene sentido".

"Los boletos de cortesía se emiten que tenemos que registrarlos que sirven para promocionar, invitar, traer gente al estadio y eso es parte de un plan de trabajo, pero se define como cortesía porque así lo define la tiquetera. No son tiquetes que se emiten para regalar sino que son para tratar de promocionar y que vaya más gente al estadio, obviamente no es que da verguenza sino que es una pena que hayan más boletos de cortesía que fanáticos pagados en un partido, eso a mí me parece que si soy el club me voy a sentir muy mal en eso", agregó Chaluja.

"Los equipos tienen que trabajar más en su identidad, tienen que buscar la manera de llevar gente al estadio". *

🗣 Pedro Chaluja de @fepafut: "Es una pena que haya más cortesías que fanáticos pagados en los estadios". 🔥😲 #LPFxRPC pic.twitter.com/M4M3MLRESv — Deportes RPC (@deportes_rpc) 19 de septiembre de 2018

Elecciones

Sobre el proceso electoral, Chaluja manifestó que ya fue aprobado en Junta Directiva que el 24 de seotiembre se lleve a cabo el Congreso Extraordinario de la FEPAFUT donde se nombrará la Comisión de Credenciales y se va a aprobar el calendario eleccionario de la federación y cuando se publique el lunes arranca el proceso electoral.

"He escuchado que hay varios que han mostrado interés como candidatos a la federación, pero no hay nada definido. Yo creo que en las próximas semanas vamos a tener mayor calridad que es lo que va a pasar. Lo que si creo es que se van a sentar y será una sola nómina".