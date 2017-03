Pékerman evita fijar posición frente gesto obsceno de James

QUITO (AP) — José Pékerman evitó fijar su posición sobre un gesto obsceno del astro de la selección colombiana James Rodríguez, y se escudó afirmando que no había visto la fotografía en cuestión.

James, autor del gol del complicado triunfo 1-0 contra Bolivia el jueves en Barranquilla por las eliminatorias mundialistas, hizo el sábado un gesto obsceno con la mano derecha hacia un grupo de periodistas desde una ventana de la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá. La acción quedó retratada en una fotografía.

Pékerman fue cuestionado sobre este caso y el de Pablo Armero el lunes avanzada la noche en la conferencia de prensa previa al duelo del martes en Ecuador por las eliminatorias.

"Yo no vi la foto. Estos días me dediqué a los entrenamientos, a la preparación del partido, a resolver dificultades. Metido en el trabajo y ahora me entero de este tema y por lo que me dicen", indicó el timonel a la prensa.

Pékerman arrancó la tarea en Barranquilla el 18 de marzo para el compromiso con Bolivia y la siguió en Bogotá con miras al partido frente a Ecuador.

"No puedo emitir consideración. No hablé con el jugador (James) porque no estaba enterado. No tengo cómo poder explicar o decir qué pasó. Lo más lógico y con el pasar de las horas es que puedan hablar con él y él lo pueda explicar", subrayó.

El jugador ni la federación se han referido al asunto.

Frente a la creciente polémica por la presencia de Armero en el plantel para los compromisos con Bolivia y Ecuador, Pékerman dijo: "Siempre la concentración está puesta en los partidos y en buscar la clasificación, es lo que ocupa la mente de todos".

Armero es foco de implacables críticas de organizaciones de mujeres a consecuencia de un altercado con la madre de sus hijos (María Elena Bazán) en un hotel de Miami Beach en mayo pasado.

El lateral izquierdo estuvo arrestado por cargos de violencia doméstica y recuperó la libertad tras pagar una fianza de 1.500 dólares

"Sobre su problema particular nosotros nunca tuvimos una información de una situación más allá de lo que ha aparecido en los medios... Él esta con su familia, me contó que está muy bien, está conviviendo, bueno, me pareció que eso lo ponía dentro de la normalidad y dentro de las posibilidades de ser nuevamente convocado", dijo Pékerman.

Las organizaciones de mujeres piensan diferente y Lilibeth Cortés, abogada de Sisma Mujer, coincidió con otras líderes de que Armero no debió ser convocado.

"El Estado debe promover la sanción social como mecanismo de represión. La sensación que entrega la selección es que se puede agredir a las mujeres y que no va a haber ninguna consecuencia", sostuvo en el matutino El Tiempo de Bogotá.

Otra figura del balompié, Hernán Darío Gómez, ex técnico de la selección de Colombia, agredió a una mujer en un bar de Bogotá y en medio de una ola de cuestionamientos, incluyendo los del Gobierno, fue despedido por la federación en 2011. "Bolillo" Gómez" en ese momento la dirigía en las eliminatorias para el Mundial de Brasil.