635x357 Pumas busca frenar mala racha ante Chivas. CARLOS RODRÍGUEZ (Associated Press)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Pumas tratará de romper una cadena de dos derrotas para mantenerse entre los punteros del campeonato cuando reciba el domingo a un Chivas que empieza a perder las esperanzas de clasificarse a la liguilla del torneo Clausura del fútbol mexicano.

Los universitarios comenzaron la temporada pisando fuerte y marchaban invictos y como líderes luego de las primera seis fechas, pero vienen de caer en casa ante Veracruz y después 4-1 en casa de Tijuana.

A pesar del par de derrotas, Pumas posee 14 puntos con los que se coloca como tercero de la clasificación después de ocho fechas.

"El partido ante Chivas va a ser muy importante para seguir peleando por los primeros lugares, estamos a sólo dos puntos del líder y este partido nos puede poner otra vez en el primer lugar de la tabla", dijo el delantero universitario, Erick "Cubo" Torres. "El equipo está preocupado por regresar a hacer lo mismo que al inicio del torneo, estamos afinando detalles insistiendo en lo que se hizo bien".

Chivas llega al encuentro montado en una racha de cinco encuentros sin triunfos y con sus seis puntos se coloca en el 16to puesto entre los 18 equipos de la máxima categoría. Un revés más combinado con otros resultados lo podría mandar al fondo de la tabla y lo alejaría de la liguilla por segundo torneo en fila.

Otro equipo que buscará enderezar el rumbo para mantener vivas sus esperanzas de liguilla es Cruz Azul, que el domingo visita a Santos.

La Máquina, con seis encuentros consecutivos sin triunfos, alcanza ocho puntos para colocarse en el 15to. peldaño.

"Yo sé que este grupo está orientado a los resultados y se va a soltar en términos de confianza cuando se tengan dos o tres resultados exitosos consecutivos, yo voy a seguir trabajando para que se dé eso", dijo el entrenador portugués Pedro Caixinha, quien llegó a la Máquina para este torneo con la misión de darle su primer título de liga desde el Invierno 97. “Hablé con los jugadores del tema del ‘bullying’ que se nos hace (por la sequía de títulos) y yo les digo que no me preocupo por esas cosas, sin embargo, también es cierto que nosotros estamos haciendo cosas que llevan a que se burlen de nosotros”.

Santos, que busca regresar al triunfo tras caer la semana pasada en Toluca, tiene 14 puntos y es segundo de la tabla que es comandada por América con 15 unidades.

Las Águilas, que a media semana apalearon 5-1 al Saprissa de Costa Rica en la Liga de Campeones de la CONCACAF, procurarán mantenerse en el sitio de privilegio cuando reciban el sábado a Tijuana.

“Nos vamos contentos por el resultado porque fuimos superiores y por el funcionamiento”, dijo el entrenador Miguel Herrera. “Yo no tengo diplomacia, fuimos muy superiores a Saprissa por la calidad de jugadores que tenemos. Tomamos en serio el partido y no menospreciamos a nadie porque no pensamos que sería fácil”.

En el estadio Azteca, América posee una racha de cuatro triunfos sobre Xolos y no cae de local ante el equipo fronterizo desde el 25 de agosto del 2012.

La fecha se pone en marcha el viernes con los encuentros: Puebla-Necaxa, Atlas-Monterrey. Además se disputarán los partidos: Lobos-Veracruz, Querétaro-Toluca, Tigres-Morelia y Pachuca-León.