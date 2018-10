Ramón Cardoze:"Pinto no es el técnico que Panamá necesita"

El vicepresidente de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), Ramón Cardoze, manifestó este viernes que el colombiano Jorge Luis Pinto no es el técnico que Panamá necesita para el proceso rumbo a Catar 2022.

Cardoze, quien dejó claro que no hay candidatos firmes aún, agregó que Pinto no es un técnico que quiere a Panamá y que no lo siente de esa forma.

"Él tuvo manifestaciones en contra de Panamá y a mí no me gusta", acotó.

Cardoze también dijo que si hay nómina de consenso para la próxima Junta Directiva de la FEPAFUT, el nuevo director técnico de Panamá podría elegirse antes de la Fecha FIFA de marzo.





¡DESCARTADO PINTO! 🇵🇦👀 "Para mí Jorge Luis Pinto no es el técnico para Panamá. Él ha tenido manifestaciones en contra de Panamá".💣 Ramón Cardoze, Vicepresidente de @fepafut manifestó que en la Federación NO quieren al ex técnico de Honduras. ¿Qué opinas? #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/WwoCkzWn3Q — Deportes RPC (@deportes_rpc) 12 de octubre de 2018