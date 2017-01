635x357 Ramos y Madrid se reivindican en triunfo 2-1 sobre Málaga. ALEX OLLER (Associated Press)

BARCELONA (AP) — Tras una semana convulsa para Sergio Ramos y el Real Madrid, el central marcó los dos goles el sábado en la victoria por 2-1 sobre el visitante Málaga, que le sirvió para truncar una racha de dos derrotas y afianzarse en lo alto de la liga española.

El equipo de Zinedine Zidane venía de caer el pasado domingo por 2-1 ante el escolta Sevilla en el campeonato, su primera derrota luego de 40 partidos invicto en todas las competiciones, y perdió también el miércoles contra el Celta de Vigo por la Copa del Rey con el mismo resultado.

Ramos permitió la remontada del Sevilla con un autogol en el tramo final, pero ante el Málaga enmendó su error al marcar a los 35 y 43 minutos los tantos del triunfo del Madrid, que comanda la tabla de posiciones con 43 puntos.

Le sigue con 39 el Sevilla, que visita al colista Osasuna el domingo. El Barcelona, tercero a cinco unidades de la punta, viaja el mismo día para medirse al Eibar.

El Málaga, que recortó gracias al venezolano Juanpi Añor (63), clasifica momentáneamente 13ro con 21 unidades, pero suma cinco derrotas seguidas.

"Empezamos muy bien y tuvimos ocasiones, pero nos mataron con dos goles a balón parado, uno en fuera de juego", lamentó Añor.

El Madrid cuenta, además, con la ventaja de tener un partido pendiente contra el Valencia, correspondiente a la 16ta fecha y que aplazó en diciembre para disputar el Mundial de Clubes en Japón.

"No estamos siendo tan claros como antes", reconoció el arquero costarricense Keylor Navas. "Fue complicado, pero se sacó, eso es lo que nos deja tranquilos y felices. Las derrotas quedaron atrás".

Ramos suma ya seis dianas en la liga y es el segundo máximo goleador madridista tras Cristiano Ronaldo, quien acumula 12 redes.

"Me preocupan las lesiones, no que los delanteros no marquen", remarcó Zidane.

En otros partidos, el Espanyol venció 3-1 al Granada con tantos de José Antonio Reyes (11), el argentino Pablo Piatti (32) y Marc Navarro (48), y se mantiene en la zona media de la clasificación. Andrés Pereira (23) igualó transitoriamente por los granadinos, que siguen penúltimos con 10 unidades en 19 fechas.

Dos recién ascendidos, Alavés y Leganés, igualaron 2-2 en cancha de los primeros, quienes se avanzaron dos veces por vía de Víctor Laguardia (11) y Edgar Méndez (51). Pero Miguel Guerrero (45) y Pablo Insúa (84) nivelaron en ambas ocasiones por el Leganés, que sigue fuera de la zona de descenso, a cinco unidades del 12do, Alavés.

La programación sabatina concluye con el duelo regional entre Villarreal y Valencia.

Buena resistencia ofreció el Málaga en Madrid, pero apenas contó dos zarpazos del uruguayo Gonzalo Castro en el periodo inicial, con derechazo al poste tras descarga del venezolano Adalberto Peñaranda, y zurdazo a manos de Navas poco después.

Salvo ese par de sustos, equipo de Zidane dominó la escena y buscó con insistencia a Cristiano, que falló un claro a mano frente a Carlos Kameni, después de que Karim Benzema abriera las hostilidades con un cabezazo picado y desviado.

El centro lo puso Lucas Vázquez, muy activo por banda derecha, aunque debió retrasar su posición por la lesión de Marcelo y el ingreso de Isco Alarcón, quien vio como Benzema empalmaba fuera otro buen servicio de Toni Kroos, y Ramos avanzaba finalmente al Madrid de imperial cabezazo, tras tiro de esquina lanzado por el alemán.

Se repitió la historia en el segundo tanto, también subido por el central a balón parado centrado por Kroos. Poco pudo hacer Kameni para evitar el remate con la pierna derecha desde el área chica, y en posición antirreglamentaria.

El tercero pudo llegar al filo del descanso, cuando el venezolano Mikel Villanueva desvió a su propio travesaño un pase atrás de Benzema, pero el Málaga empezó la segunda mitad un hilo de esperanza y la necesidad imperiosa de un cambio de guion.

No hizo demasiado el Madrid para ampliar su renta en la reanudación, y los visitantes penalizaron la falta de atención con el tanto de Añor, quien remachó de diestras un rechace de Navas en latigazo de Juankar Pérez, descarado en la penetración desde la banda izquierda.

Descentrados, los de Zidane permitieron un nuevo zurdazo de Castro por el mismo flanco, que sí logró sacar el arquero "tico".

Recién fichado del Espanyol, el argentino Martín Demichelis ingresó de suplente por el Málaga, y su entrada coincidió con dos claras ocasiones de Cristiano, quien no logró superar a Kameni tras un clamoroso despiste del arquero, y luego impactó el poste en remate cruzado desde la derecha.

Negado ante el arco, el portugués se retiró sin festejo, aunque pudo consolarse con la victoria y particular reivindicación de Ramos siete días después.