Ranieri se niega a culpar a jugadores por su despido

LONDRES (AP) — Claudio Ranieri se negó a culpar a los jugadores del Leicester por su despido como técnico, unos meses después de conducir a ese club al título de la Liga Premier inglesa contra todos los pronósticos.

"No puedo creer que mis jugadores me aniquilen. No, no, no", dijo Ranieri el lunes, en su primera entrevista desde que fue destituido en febrero.

Sin embargo, el entrenador italiano dijo a la empresa televisiva británica Sky Sports que "quizás pudo haber alguien" que a sus espaldas lo traicionó en el club. Se negó a dar nombres, por considerarse un "hombre leal".

"Tuve también un pequeño problema el año previo, y ganamos el título", recordó. "Tal vez este año, cuando perdimos, esta gente presionó un poco más".

Ranieri fue despedido luego de conquistar un cetro cuyas probabilidades, según las casas de apuestas, eran de 5.000-1 antes de la campaña. Logró sí posiblemente la mayor sorpresa en la historia del deporte.

Pero en la campaña en que buscaba defender su título, Leicester se ubicó apenas un punto y un lugar por encima de la zona del descenso. Fue entonces cuando los propietarios tailandeses del club decidieron despedir a Ranieri.

El estratega explicó que sus jugadores tuvieron problemas para encontrar la motivación, ante el hecho de que se volvieron más conocidos y de que "el año anterior ganaban menos dinero".

"Un año después, ganaban el doble o el triple", recordó.

Desde la salida de Ranieri, Leicester ha recuperado algo de intensidad en su juego y ganó seis partidos consecutivos con el reemplazo Craig Shakespeare. Pero el domingo, cayó por 4-2 en su visita al Everton.

Durante la racha positiva, el equipo se coló a los cuartos de final de la Liga de Campeones, eliminando al Sevilla.

El último partido de Ranieri en el puesto fue la ida ante Sevilla, que Leicester perdió por 2-1. En la vuelta, el conjunto inglés triunfó por 2-0.

En aquel cotejo de ida, Leicester descontó la desventaja en el segundo tiempo, con un tanto de Jamie Vardy.

"Yo pensé, '¿por qué me echaron?' Porque fue después del partido ante Sevilla", dijo Ranieri. "Vi en el segundo tiempo que todos pelearon unidos otra vez".