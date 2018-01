Roberto Chen se realiza la resonancia y es optimista que la lesión no será grave

El defensa panameño Roberto Chen se realizó el jueves la resonancia magnética en la rodilla izquierda que se lastimó en su debut con Alajuelense la noche del miércoles y es optimista que los resultados que se conocerían el viernes no arrojarán algo grave.

" Un día de tristeza, pero bueno hay que sobrellevar estas cosas. La lesión se dio cuando iba a saltar por el balón y al momento de apoyar el pie izquierdo lo hago mal y la rodilla se me va algo para adentro y es donde siento que me traquea algo", dijo Chen luego de realizarse los exámenes en la Clínica de Resonancia Magnética.

" Espero que me haya ido bien, no puedo decir nada hasta que el médico vea y de el diagnóstico, pero tengo un buen presentimiento que no será tan grave, ojalá que sea lo más pronto posible la recuperación porque tengo muchas ganas de seguir aportándole al equipo", agregó el defensor al deportamento de prensa del Alajuelense.

" La verdad triste porque tanto esperar para el debut y que pasen estas cosas son algo que uno no tiene entre los planes, uno sueña con cualquier tipo de debut menos ese, pero está entre las posibilidades y me tocó".

" Soy fuerte mentalmente, se que voy a sobreponerme de esta situación y estoy seguro que volveré con más fuerza", finalizó.

Nuestro defensor @robertochen05 está a la espera de los resultados de la resonancia magnética, posiblemente estarán este viernes 🇵🇦⚽️¡fuerza Chen!🙌🏻❤️🖤 pic.twitter.com/k6GjEkHpe3 — L.D.A. (@ldacr) 12 de enero de 2018

