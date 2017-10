Román Torres y Amir Murillo en el equipo ideal de la última semana de la MLS

Los panameños Román Torres del Seattle Sounders y Amir Murillo del New York Red Bulls fueron incluídos en el equipo ideal de la última semana de la ronda regular de la MLS.

Torres jugó todo el partido del fin de semana en el triunfo del Sounders 3-0 sobre el Colorado Rapids y ha sido varias veces incluído en esta lista.

Mientras que Murillo también jugó los 90 minutos y marcó un golazo al minuto 68 para el NY Red Bulls que se impuso 2-1 al DC United. Es la segunda vez que Murillo es tenido en cuenta en el equipo de la semana. *

Last one of the season. 👏



