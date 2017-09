Le quitan la roja a Román Torres y podrá jugar frente al FC Dallas

El Seattle Sounders podrá contar el fin de semana con el defensa panameño Román Torres para enfrentar al FC Dallas luego que un panel independiente le quitara la tarjeta roja que le sacaron en el partido frente al LA Galaxy.

El Sounders había apelado la sanción de Román y la ganaron por lo que la roja que le sacaron al minuto 89 por una falta a Jermain Jones le fue quitada al defensor por unanimidad por el panel integrado por un representante de la US Soccer, uno de la Canadá Soccer y otro de la Organización de Árbitros Profesionales.

Brian Schmetzer, técnico del Sounders, había manfiestado que estaban apelando la tarjeta roja porque creemos que no está justificada.

El Sounders centró su apelación en dos aspectos: Que el jugador Jones parecía moverse hacia la izquierda y alejarse de la meta y que el defensa de Seattle, Chad Marshall, estaba en condiciones de ser parte de la jugada.

Seattle jugará en la siguiente fecha del sábado 16 de septiembre visitando al FC Dallas. *

RESCINDED! Román Torres is eligible for Saturday's match after his red-card ruling was appealed and overturned.



➡️ https://t.co/ZXnShrUMpI pic.twitter.com/06iqKfufvN